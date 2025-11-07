„Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj - Antena Sport

Dan Nistor a avut un discurs dur după ce a marcat o „dublă” în victoria lui U Cluj cu Metaloglobus, scor 3-1, în etapa a 16-a a Ligii 1. Mijlocașul de 37 de ani le-a dat replica celor care l-au criticat.

Nistor a dezvăluit că a suferit foarte mult, însă i-a îndemnat pe critici să continue cu injuriile, oferindu-le asigurări că va deveni din ce în ce mai puternic.

Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj

Dan Nistor a explicat și faptul că gesturile făcute după cele două goluri marcate, atunci când și-a dus mâna la gură, în semn de tăcere, au fost făcute tot pentru contestatari. El a punctat în minutele 10, respectiv 22, fiind înlocuit în minutul 39 de Postolachi, din cauza unei accidentări.

„Probabil i-am învățat pe anumiți oameni cu victoriile și cu evoluțiile bune… Echipa asta nu stă în anumiți jucători. Toți jucătorii sunt plătiți și ar trebui să se uite și la alții, nu numai la Nistor și Chipciu.

Am suferit foarte tare, nu știu de unde știi, familia a fost alături de mine. Ei să continue cu injuriile, eu sunt puternic și merg mai departe. Voi deveni mult mai puternic”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro, după U Cluj – Metaloglobus 3-1.