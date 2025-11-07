„Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
„Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu". Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă" pentru U Cluj

Publicat: 7 noiembrie 2025, 20:44

Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o dublă” pentru U Cluj

Dan Nistor, la U Cluj/ Sport Pictures

Dan Nistor a avut un discurs dur după ce a marcat o „dublă” în victoria lui U Cluj cu Metaloglobus, scor 3-1, în etapa a 16-a a Ligii 1. Mijlocașul de 37 de ani le-a dat replica celor care l-au criticat.  

Nistor a dezvăluit că a suferit foarte mult, însă i-a îndemnat pe critici să continue cu injuriile, oferindu-le asigurări că va deveni din ce în ce mai puternic.  

Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj 

Dan Nistor a explicat și faptul că gesturile făcute după cele două goluri marcate, atunci când și-a dus mâna la gură, în semn de tăcere, au fost făcute tot pentru contestatari. El a punctat în minutele 10, respectiv 22, fiind înlocuit în minutul 39 de Postolachi, din cauza unei accidentări. 

Probabil i-am învățat pe anumiți oameni cu victoriile și cu evoluțiile bune… Echipa asta nu stă în anumiți jucători. Toți jucătorii sunt plătiți și ar trebui să se uite și la alții, nu numai la Nistor și Chipciu. 

Am suferit foarte tare, nu știu de unde știi, familia a fost alături de mine. Ei să continue cu injuriile, eu sunt puternic și merg mai departe. Voi deveni mult mai puternic”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro, după U Cluj – Metaloglobus 3-1. 

De asemenea, Dan Nistor s-a declarat bucuros de victoria obținută de U Cluj, prima din acest sezon pe teren propriu. 

Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa să câștige, că am marcat cele două goluri. Din păcate, am simțit o contractură, sper să nu fie mai grav. Ne bucurăm că am câștigat, am început returul cu dreptul. 

Dacă nu mă înșel și cred că nu mă înșel, după 6 luni de zile, e prima victorie acasă. E dureros, dar ne bucurăm că am spart gheața în sfârșit. Vine această pauză internațională, cred că e benefică pentru noi. Sperăm să fim și mai bine la meciul următor”, a mai spus mijlocașul clujenilor. 

