Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: "Când vreau un jucător, îl iau și gata" - Antena Sport

Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: "Când vreau un jucător, îl iau și gata"

Liga 1

Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Când vreau un jucător, îl iau și gata”

Radu Constantin Publicat: 21 octombrie 2025, 8:50

Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: Când vreau un jucător, îl iau și gata

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a fost foarte aproape să-l transfere pe Samuel Teles, jucător care a ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova.

Samuel Teles a fost pe lista FCSB în această vară, dar mutararea nu s-a mai făcut. Gigi Becali a recunoscut că a renunţat la transfer în urma unui sfat primit! Acum latifundiarul din Pipera spune că a greşit! Samuel Teles a ajuns în cele din urmă la rivala Universitatea Craiova, unde are evoluţii apreciate.

„Eu am greșit-o. Spun în premieră, am vrut să iau un mijlocaș pe care îl doream. L-a luat o contracandidată. L-a luat altcineva, pentru că un prieten de-al meu mi-a spus că nu domne, să nu îl iau eu pe ăla.

Am vrut să îl iau pe Teles. Nu-i super fotbalist, dar totuși… Un prieten de-al meu m-a convins să nu îl iau. De acum în colo, când vreau un jucător, îl iau și gata. Dacă e bine, bine, dacă nu, iar bine. Îi fac contract pe 6 luni și pe un an, după hai, pleacă acasă!”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Înainte de Universitatea Craiova, portughezul de 28 de ani a mai jucat în România la Oţelul Galaţi, unde în 69 de partide a marcat 7 goluri.

1 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 2 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 3 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 4 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic” 5 Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB 6 EXCLUSIVVictor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
