Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița. De ce mutarea a intrat în impas: "Trebuie să-și rezolve problemele" - Antena Sport

Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița. De ce mutarea a intrat în impas: “Trebuie să-și rezolve problemele”

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 8:26

Daniel Opriţa, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Oprița este dorit pe banca celor de la Hermannstadt. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019.

Daniel Oprița se află pe lista oficialilor de la Hermannstadt, echipă care s-a despărțit de Marius Măldărășanu. Oficialii trupei din Sibiu insistă pentru venirea lui Oprița la cârma echipei, după rezultatele obținute de acesta pe banca celor de la CSA Steaua. Antrenorul ar fi reușit să-i promoveze pe „militari” în Liga 1, dacă aceștia ar fi avut drept de joc pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru a semna, FC Hermannstadt i-a oferit un salariu lunar de 10.000 de euro, iar obiectivul principal este evitarea retrogradării, anunţă fanatik.ro. Totuşi, mutarea stă pe loc momentan din cauza unei clauze.

Are clauză de reziliere la CSA Steaua

Un alt aspect important. CSA Steaua deţine o clauză, potrivit căreia Opriţa dacă pleacă, tebuie să plătească 50.000 de euro. FC Hermannstadt a anunţat că nu achită clauza. Claudiu Rotar, unul dintre acționarii de la Hermannstadt, a transmis că Opriţa trebuie să se înţeleagă cu clubuş să nu plătească banii. ”Sunt mai mulți antrenori, nu e neapărat doar Daniel Oprița. Sunt trei antrenori care sunt pe listă la noi, printre care și Daniel Oprița. Vrem să luăm o decizie zilele astea. Știu că are o clauză de reziliere de 50.000 de euro, dar nu luăm noi în calcul (n.r. – să o plătească Hermannstadt). I-am plătit lui Măldărășanu să plece, tot ce a însemnat banii lui la zi. Erau foarte mulți bani pentru noi.Fiecare trebuie să-și rezolve problemele, adică ar fi un pas în față pentru el că vine în Liga 1”, a spus Claudiu Rotar, potrivit sport.ro.

