De ce Sorin Cârțu o vrea pe FCSB în play-off: "Eu mi-aş dori" - Antena Sport

FCSB luptă să revină în prima parte a clasamentului şi să prindă un loc de play-off. Sorin Cârţu, președintele onorific al alb-albaștrilor, a făcut o declaraţie interesantă. El vrea ca FCSB să intre în play-off, iar acest lucru ar ajuta Craiova să câştige titlul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„E punctul meu de vedere, eu mi-aş dori, tocmai pe ideea că eu am un obiectiv. E o chestie realistă. Obiectivul meu e de a câştiga campionatul. Eu mă bat cu Dinamo, cu Rapid. Trebuie să am echipe care să joace contra ăstora. Noi oricum jucăm, am jucat tot timpul contra FCSB-ului, nu contează. Ultimele partide cu ei le-am jucat de la egal la egal, dar le-am pierdut nemeritat.

Nu este o problemă că jucăm cu ei în play-off. Ei joacă împotriva lui Dinamo, împotriva Rapidului. Cred că şi-ar dori FCSB-ul să câştigăm noi campionatul, decât să câştige Rapid sau Dinamo. M-ar ajuta în lupta cu celelalte. Au meciuri foarte grele, se ştie ce înseamnă un Rapid – Dinamo, un Dinamo – FCSB”, a explicat Sorin Cârțu, la Prima Sport, citat de 3minute.net.

FCSB este pe locul 9 în Liga 1, cu 24 de puncte, iar în runda următoare întâlneşte pe Dinamo. Derby-ul se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei cu numărul 19.