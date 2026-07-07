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Thibaut Courtois i-a demolat pe americani: “I-am făcut să plătească pentru lipsa de respect”

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 14:43

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Thibaut Courtois i-a demolat pe americani: I-am făcut să plătească pentru lipsa de respect

Thibaut Courtois - Getty Images

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Thibaut Courtois, portarul Belgiei şi al lui Real Madrid, nu şi-a ascuns satisfacţia după victoria categorică a selecţionatei ţării sale în faţa echipei Statelor Unite (scor 4-1), luni, la Seattle, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026.

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Thibaut Courtois: “I-am făcut să plătească pentru lipsa de respect”

“I-am făcut să plătească pentru lipsa de respect pe care ne-au arătat-o în ultimele zile”, a declarat Courtois pentru presa belgiană, în zona mixtă după meci.

“Ne spuneau că nu mai suntem aceeaşi echipă şi că ne vor învinge uşor. Bine, meciurile împotriva Egiptului şi Iranului au fost complicate, dar au fost jocuri diferite. Nu le poţi compara cu acesta. Astăzi (luni, n.r.), am demonstrat că suntem o echipă bună”, a adăugat el.

Orele dinaintea meciului au fost marcate de scandalul din jurul prezenţei pe teren a americanului Folarin Balogun. Iniţial suspendat pentru un cartonaş roşu primit în şaisprezecimile de finală, atacantului naţionalei SUA i-a fost ridicată provizoriu suspendarea în urma intervenţiei FIFA, în urma unui apel al lui Donald Trump către Gianni Infantino.

“Citesc toate acestea şi mă fac să zâmbesc. Înţeleg că vor să creeze agitaţie în jurul Statelor Unite, dar astăzi eram mai convins că vom câştiga decât eram împotriva Senegalului, care este o echipă mai bună decât Statele Unite”, a reacţionat portarul belgian.

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“Sferturile de finală erau obiectivul nostru. Orice dincolo de asta va fi un bonus”, a mai spus Thibaut Courtois.

Belgia va înfrunta în sferturile Cupei Mondiale selecţionata Spaniei, campioana europeană en titre, vineri la Los Angeles.

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