Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: "Campionatul!" Mesaj şi pentru Gigi Becali - Antena Sport

Liga 1

Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” Mesaj şi pentru Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 19:57

Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: Campionatul! Mesaj şi pentru Gigi Becali

Valeriu Iftime, la finalul unui meci / Hepta

FC Botoşani, liderul surprinzător al Ligii 1, a obţinut o nouă victorie, a şasea la rând în campionat, şi a ajuns la 31 de puncte. Pe un ton glumeţ, Valeriu Iftime a anunţat că sunt şanse ca echipa să se bată la titlu în acest sezon! Şi asta pentru că nu există încă echipă care să-i bată pe moldoveni!

“Jucăm fotbal! Deja începem să fim o echipă serioasă. Mamă, ce fază a făcut Ongenda la primul gol, incredibil! Din păcate, au fost niște faulturi cam dure. Suntem pe locul 1 și pare că nu mai putem fi scoși de acolo (n.r – râde). Sigur că noi am vrut să fim mai buni, dar nici chiar atât de buni! E meritul lui Leo Grozavu. Avem o echipă unită, legată, care joacă fotbal. Avem și un portar formidabil. Fără portarul ăsta… dacă îl aveam pe Pap (n.r – Eduard Pap, fostul portar de la Botoșani), eram pe locul 16. Nu mai fac poze cu clasamentul. Am făcut. Acum vreau să fac cu cupa! Trebuie să recunoaștem că lumea din Botoșani crede, iar azi am avut un meci greu, dar suntem buni! Obiectivul? Campionatul! (n.r – râde) Voi ce ați zice în locul meu? Să intrăm în play-off și după aia vedem”, a spus Valeriu Iftime, la Prima Sport.

FC Botoşani s-a impus cu 2-0, în partida cu Hermannstadt. Ambele goluri ale moldovenilor au fost marcate în prima repriză. Kovtalyuk a deschis scorul, iar Petro a marcat al doilea şi ultimul gol al meciului.

Valeriu Iftime a avut un mesaj şi pentru Gigi Becali. “Face la mișto Becali, a fost el la biserică, l-am văzut, avea o față de înger. La sfințire, da. Vorbește ca să se afle… Îi place, mă mai tachinează, dar va fi greu să ne scoată pe noi. FCSB să fie atentă și să-și joace meciurile bine. Să vină Dinamo, FCSB, Rapid, Craiova în play-off. Dacă jucăm bine cu echipele astea, vom avea sold-out.

N-avem prime mai mari decât anul trecut. 4.000 de lei o victorie precum cea de astăzi. Sunt câteva meciuri la care am stabilit, un proiect de-al meu. Nu ține prima, să știți, nu cred. Prima e după meci, înainte nu știe nimeni. Nu am mărit deloc”, a spus Iftime, la Prima Sport 1.

1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 3 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 6 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova
