Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova - Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
UPDATE

Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie

Publicat: 26 septembrie 2025, 23:17

Comentarii
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie

Scandal după Universitatea Craiova - Dinamo / captura digisport.ro

Imediat după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, a început scandalul pe culoarul ce ducea spre vestiare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

S-a creat o îmbulzeală acolo, iar imaginile difuzate la TV au arătat cum antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), nu putea trece din pricina mulţimii adunate acolo. În imagini apăreau şi mai mulţi jucători ai lui Dinamo, printre care Milanov şi Armstrong, care nu puteau nici ei pătrunde spre vestiare.

Scandal după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

UPDATE: Potrivit gsp.ro, scandalul care a izbucnit în tunelul stadionului Oblemenco a plecat de la un conflict izbucnit între jucătorii lui Dinamo, Stipe Perica şi Maxime Sivis, şi Tudor Băluţă.

Sursa citată notează că Stipe Perica s-a certat şi s-a înjurat cu fanii Craiovei. Băluţă ar fi intervenit pentru a-l opri pe Perica şi ar fi fost scuipat de Perica. Maxime Sivis ar fi sărit să îl bată pe Băluţă!

Ulterior staff-ul şi jucătorii au intervenit pentru a stinge scandalul, care în cele din urmă a fost oprit.

Reclamă
Reclamă

Ştirea iniţială

Ulterior, mai multe persoane au oprit camerele de filmat. Nu este clar care este motivul scandalului declanşat.

Nicuşor Bancu a fost eliminat în minutul 65 al meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, după ce l-a lovit fără minge pe Danny Armstrong. Specialistul în arbitraj, Marius Avram, a fost de părere că şi Armstrong ar fi trebuit eliminat. În imagini Armstrong a părut să îl lovească şi el cu gheata pe Nicuşor Bancu în timp ce ei se aflau la pământ. Este posibil ca acesta să fi fost motivul nemulţumirii părţii oltene.

Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EUROCâmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
Reclamă

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 24 de puncte. Dinamo e pe locul 3, cu 22 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
Observator
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă cu dificultăți”
Fanatik.ro
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă cu dificultăți”
23:37
Sorin Cârțu iese la atac după remiza cu Dinamo: „Craiova deranjează că este sus”
23:26
Mihai Rotaru a tunat după Craiova – Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: “Ticăloşie! Brigadă jalnică”
23:12
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
23:03
VideoGestul lui Mourinho după ce Gil Vicente a deschis scorul în meciul cu Benfica
22:55
Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
22:40
Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 4 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 5 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 6 Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria