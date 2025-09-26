Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova - Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie - Antena Sport

Imediat după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, a început scandalul pe culoarul ce ducea spre vestiare.
S-a creat o îmbulzeală acolo, iar imaginile difuzate la TV au arătat cum antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), nu putea trece din pricina mulţimii adunate acolo. În imagini apăreau şi mai mulţi jucători ai lui Dinamo, printre care Milanov şi Armstrong, care nu puteau nici ei pătrunde spre vestiare.
Scandal după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2
UPDATE: Potrivit gsp.ro, scandalul care a izbucnit în tunelul stadionului Oblemenco a plecat de la un conflict izbucnit între jucătorii lui Dinamo, Stipe Perica şi Maxime Sivis, şi Tudor Băluţă.
Sursa citată notează că Stipe Perica s-a certat şi s-a înjurat cu fanii Craiovei. Băluţă ar fi intervenit pentru a-l opri pe Perica şi ar fi fost scuipat de Perica. Maxime Sivis ar fi sărit să îl bată pe Băluţă!
Ulterior staff-ul şi jucătorii au intervenit pentru a stinge scandalul, care în cele din urmă a fost oprit.
Ştirea iniţială
Ulterior, mai multe persoane au oprit camerele de filmat. Nu este clar care este motivul scandalului declanşat.
Nicuşor Bancu a fost eliminat în minutul 65 al meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, după ce l-a lovit fără minge pe Danny Armstrong. Specialistul în arbitraj, Marius Avram, a fost de părere că şi Armstrong ar fi trebuit eliminat. În imagini Armstrong a părut să îl lovească şi el cu gheata pe Nicuşor Bancu în timp ce ei se aflau la pământ. Este posibil ca acesta să fi fost motivul nemulţumirii părţii oltene.
Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 24 de puncte. Dinamo e pe locul 3, cu 22 de puncte.
