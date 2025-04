Scandal uriaş la Sepsi! Dorinel Munteanu vrea să dea afară mai mulţi jucători. Detalii incendiare din interior - Antena Sport

Dorinel Munteanu are mari probleme la Sepsi. A venit în cel mai prost moment la echipa covăsneană care se află aproape de retrogradarea directă. Un scandal uriaş ar fi explodat, iar antrenorul ar vrea să rămână cu o singură condiţie. I-ar fi cerut patronului Laszlo Dioszegi să dea afară mai mulţi jucători.

Dorinel Munteanu trece prin clipe extrem de grele la Sepsi. De când a ajuns la echipa covăsneană a înregistrat patru eșecuri și un egal.

„Lista neagră” a lui Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu ar vrea să rămână la Sepsi, dar nu în orice condiţii. Înfrângerea din ultima etapă, scor 0-3, contra celor de la Oţelul, a stârnit un mare scandal în vestiar. Antrenorul mai are contract cu Sepsi până la 30 iunie 2026, dar cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Antrenorul i-ar fi spus lui Laszlo Dioszegy că vrea să facă ”curățenie” în vestiar. Mai exact, vrea să scape de cei mai importanţi jucători din lot. În colimatorul antrenorului sunt portarul Roland Niczuly, Mark Tamas și Cosmin Matei.

De asemenea, albanezul Sherif Kallaku s-ar afla și el pe lista neagră a lui Dorinel Munteanu, mai spune sursa citată.

Dorinel Munteanu s-a dezlănţuit

După meciul pierdut cu Oţelul, Dorinel Munteanu a lăsat de înţeles că vrea să plece de la Sepsi.„Trebuie să recunoaștem că am primit o lecție de fotbal. Trebuie să ne dăm seama ce înseamnă să joci fotbal la un nivel ridicat. Am avut așteptări foarte mari de la echipa naoastră. Din păcate am dezamăgit suporterii și oamenii din conducere încă odată.