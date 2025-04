Şedinţă decisivă pentru viitorul lui Dorinel Munteanu! "Neamţul" ar putea pleca de la Sepsi - Antena Sport

Totodată, antrenorul a dezvăluit că va purta o discuție cu oamenii din conducerea echipei, pentru a decide ce se va întâmpla în viitorul apropiat.

„Astăzi trebuie să recunoaștem că am primit o lecție de fotbal. Trebuie să ne dăm seama ce înseamnă să joci fotbal la un nivel ridicat. Am avut așteptări foarte mari de la echipa naoastră. Din păcate am dezamăgit suporterii și oamenii din conducere încă odată.

Eu sunt responsabil, dar aș vrea ca jucătorii să înțeleagă situația în care se află clubul. Trebuie să investești în muncă, în alergătură, pentru a ieși din această situație.

(n.r. De ce au ajuns jucătorii dumneaoastră în această situație?) Eu pot să vorbesc doar de ultimele 5 etape, în care am obținut un punct, este foarte puțin. Timpul este scurt, următoarea etapă vine imediat. Atât timp cât avem șanse ne batem pentru ce a mai rămas.

Dorinel Munteanu: „Vreau să mă liniştesc”

În această săptămână am avut o serie de discuții, mă așteptam să fie altfel. Azi am primit o umilință greu de digerat. Problema nu este la conducere, problema este aici în vestiar.

Eu nu pot să discut despre lucruri, pot să vă spun doar ultimele 5 etape. Simt o umilință, am fost învinși la puterea 0, fără să facem ceva. Nu vreau să îmi acuz jucătorii, dar responsabilitatea trebuie să fie și la ei, ei sunt pe teren.

(n.r. Vă pare rău că ați început acum la Sepsi?) Nu îmi pare rău. Vreau să mă liniștesc în seara asta, voi discuta mâine ceea ce, din punctul meu de vedere, mă privește strict pe mine. Încă odată, cât de puternic ai fi este o înfrângere greu de digerat.

(n.r. Vă gândiți să plecați?) Vreau să mă liniștesc, voi cere o discuție cu conducerea și voi vedea ce vom face”, a spus Dorinel Munteanu, la digisport.ro.