Scene regretabile la derby-ul Dinamo - Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni - Antena Sport

Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni

Publicat: 19 octombrie 2025, 20:52

Comentarii
Imagine cu momentul de reculegere de la derby-ul Dinamo - Rapid / captura digisport.ro

Înaintea startului derby-ului Dinamo – Rapid s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Flavius Domide, fost fotbalist care a decedat pe 11 octombrie, în memoria victimelor exploziei din cartierul Rahova al Capitalei şi în memoria “Unicului Căpitan”, Cătălin Hîldan, care s-a stins pe 5 octombrie 2000. În urmă cu 5 zile dinamoviştii l-au omagiat pe Hîldan la 25 de ani de la tragedia de la Olteniţa.

Fanii Rapidului nu au păstrat momentul de reculegere, huiduind în timpul acestuia.

Fanii giuleşteni au stricat momentul de reculegere de dinainte de derby-ul Dinamo – Rapid

Înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, de pe Arena Naţională, Dinamo ocupă locul 4 în Liga 1, cu 23 de puncte, în timp ce giuleştenii se află pe locul 3, cu 25 de puncte.

Rapid vine după două victorii în campionat, 1-0 cu Petrolul, în deplasare şi 3-1 cu Farul, acasă. Dinamo a învins-o în ultima etapă pe Unirea Slobozia, cu 1-0. Anterior, “câinii” au făcut 1-1 cu Farul şi 2-2 cu Universitatea Craiova.

Dinamo are 9 meciuri fără eşec în Liga 1, ultima înfrângere fiind pe 27 iulie, cu Oţelul. Gălăţenii s-au impus atunci cu 2-1.

