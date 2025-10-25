Scene uluitoare la Oţelul - U Cluj 1-2! Peste 20 de minute de analiză VAR pentru 3 faze - Antena Sport

U Cluj a câştigat meciul de pe terenul celor de la Oţelul Galaţi cu 2-1, în ceea ce a reprezentat primul meci al lui Cristiano Bergodi pe banca “şepcilor roşii”. Cu toate acestea, nu debutul cu victorie al italianului pe banca lui U Cluj va rămâne în memoria microbiştilor, ci analizele VAR interminabile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trei goluri, unul anulat şi două validate, au avut nevoie de peste 20 de minute de analiză VAR.

Scene uluitoare la Oţelul – U Cluj 1-2!

În minutul 30, Patrick a trimis mingea în poarta lui Lefter, dar asistentul a ridicat fanionul. Au urmat peste 5 minute de analiză VAR, iar decizia luată în teren a fost păstrată, astfel încât scorul a rămas 0-0.

În minutul 80, Oţelul Galaţi a egalat, după ce Paulinho a trimis mingea în poartă, după ce a urmărit foarte bine şutul lui Joao Paulo, care a lovit bara. Pentru aceată fază, oficialii din camera VAR au avut nevoie de 9 minute pentru a trage corect liniile, iar golul a fost în cele din urmă validat.

La faza imediat următoare după ce jocul s-a reluat, U Cluj a revenit în avantaj. Lukic a reuşit dubla, după ce a primit o pasă de la Postolachi. Din nou, faza a fost analizată de VAR.