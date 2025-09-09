Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: "Se descurcă bine" - Antena Sport

Mihai Pintilii a anunţat ce schimbare pregăteşte Gigi Becali la FCSB, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose. Secundul campioanei a dat de înţeles că Ionuţ Cercel va fi titularizat în meciurile de campionat.
Tânărul fundaş transferat de la Farul în sezonul trecut ar urma să îndeplinească şi regula U21 de la FCSB, regulă care în primele opt etape de campionat a fost îndeplinită, în mai multe partide, de Mihai Toma.
Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose
Gigi Becali anunţase deja faptul că ia în calcul că titularizeze un jucător under în defensivă, urmând ca în atac să mizeze pe fotbalişti cu experienţă. Astfel, Mihai Pintilii a vorbit despre Ionuţ Cercel, fiind convins că tânărul fundaş se va descurca excelent în flancul drept al apărării FCSB-ului.
“Cercel se descurcă bine pe postul ăla, dar avem lipsuri, la dublură, de exemplu. Una e să ai doi fundași dreapta, alta e să îi ai pe Toma și pe Stoian.
Nu joacă bine Cercel un meci, trebuie să îi bagi pe Toma sau Stoian, să scoți alt atacant. Ne scărpinăm invers puțin. Cercel va fi la un nivel bun. Îl ajută și fizicul”, a declarat Mihai Pintilii, conform digisport.ro.
Gigi Becali a plătit suma de 500.000 de euro în schimbul lui Ionuţ Cercel. Fundaşul de 18 ani este cotat la această sumă, iar în acest sezon a bifat cinci partide la FCSB.
Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Mario Tudose, pe finalul perioadei de mercato, însă mutarea a picat după ce cei de la FC Argeş şi-au mărit pretenţiile financiare. Patronul campioanei era dispus să plătească suma de un milion de euro pentru a-l aduce pe fundaşul de 20 de ani la echipa sa.
Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali
Pintilii, care a fost şi jucător la echipa patronată de Gigi Becali, a povestit cum au decurs lucrurile la singurul antrenament al FCSB-ului la care îşi aminteşte să fi participat latifundiarul din Pipera.
”O dată a venit la antrenament, și-a pus un scaun și a stat la antrenament, dar nu s-a băgat, nu a zis nimic, nu mai știu cine era antrenor”, a spus Mihai Pintilii, pentru sursa citată.
Mihai Pintilii a ţinut să tranşeze o dată pentru totdeauna subiectul antrenorului principal de la FCSB. Pintilii a subliniat că Elias Charalambous e antrenorul principal. Totodată, el a precizat că, la antrenamente, îşi împarte sarcinile cu Charalambous. Pintilii a vorbit despre un grup atunci când vine vorba de antrenamentele FCSB-ului. El a subliniat că singurul care dă ordine la FCSB este patronul Gigi Becali.
