Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose: "Se descurcă bine" - Antena Sport

Mihai Pintilii a anunţat ce schimbare pregăteşte Gigi Becali la FCSB, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose. Secundul campioanei a dat de înţeles că Ionuţ Cercel va fi titularizat în meciurile de campionat.

Tânărul fundaş transferat de la Farul în sezonul trecut ar urma să îndeplinească şi regula U21 de la FCSB, regulă care în primele opt etape de campionat a fost îndeplinită, în mai multe partide, de Mihai Toma.

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 al FCSB-ului, după ce a ratat transferul lui Mario Tudose

Gigi Becali anunţase deja faptul că ia în calcul că titularizeze un jucător under în defensivă, urmând ca în atac să mizeze pe fotbalişti cu experienţă. Astfel, Mihai Pintilii a vorbit despre Ionuţ Cercel, fiind convins că tânărul fundaş se va descurca excelent în flancul drept al apărării FCSB-ului.

“Cercel se descurcă bine pe postul ăla, dar avem lipsuri, la dublură, de exemplu. Una e să ai doi fundași dreapta, alta e să îi ai pe Toma și pe Stoian.

Nu joacă bine Cercel un meci, trebuie să îi bagi pe Toma sau Stoian, să scoți alt atacant. Ne scărpinăm invers puțin. Cercel va fi la un nivel bun. Îl ajută și fizicul”, a declarat Mihai Pintilii, conform digisport.ro.