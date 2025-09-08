Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Pintilii a spus ce s-a întâmplat la singurul antrenament al FCSB-ului la care a participat Gigi Becali

Publicat: 8 septembrie 2025, 22:30

Gigi Becali / Hepta

Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al FCSB-ului, a dat detalii despre cum e alcătuit primul 11 la echipa campioană a României.

Pintilii a subliniat că Gigi Becali este de acord să joace un anumit fotbalist atunci când staff-ul îi transmite că acesta a dat randament bun la antrenamente.

Mihai Pintilii, despre cum se alcătuieşte echipa la FCSB: “Când i-am spus lui nea Gigi că vrem să joace cineva, pentru că s-a antrenat bine, nu a spus niciodată nu”

Decidem la fiecare meci, în funcție de cum merg lucrurile. Trebuie să te adaptezi ușor. Vorbim cu MM, cu Gigi. Nea Gigi, dacă e supărat, e supărat pe moment, când spune că nu mai joacă nu știu ce jucător.

Stai și asculți ce spune nea Gigi. Îl cunoaștem de atâția ani, știm ce zice. A învățat și fotbal și nu a spus niciodată nu, când i-am spus că vrem să joace un jucător anume, pentru că s-a antrenat bine”, a declarat Mihai Pintilii pentru digisport.ro.

Mihai Pintilii, despre singurul antrenament la care a fost prezent Gigi Becali: “Nu s-a băgat”

Pintilii, care a fost şi jucător la echipa patronată de Gigi Becali, a povestit cum au decurs lucrurile la singurul antrenament al FCSB-ului la care îşi aminteşte să fi participat latifundiarul din Pipera.

O dată a venit la antrenament, și-a pus un scaun și a stat la antrenament, dar nu s-a băgat, nu a zis nimic, nu mai știu cine era antrenor”, a spus Mihai Pintilii, pentru sursa citată.

Mihai Pintilii a ţinut să tranşeze o dată pentru totdeauna subiectul antrenorului principal de la FCSB. Pintilii a subliniat că Elias Charalambous e antrenorul principal. Totodată, el a precizat că, la antrenamente, îşi împarte sarcinile cu Charalambous. Pintilii a vorbit despre un grup atunci când vine vorba de antrenamentele FCSB-ului. El a subliniat că singurul care dă ordine la FCSB este patronul Gigi Becali.

FCSB, care a câştigat ultimele două titluri în Liga 1, traversează o perioadă grea în campionat. După 8 etape disputate, FCSB e abia pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere / promovare în prima ligă. FCSB a obţinut o singură victorie în acest sezon din Liga 1, cu Petrolul. Mai are 3 egaluri, cu Hermannstadt, Rapid şi CFR Cluj. Şi vicecampioana sezonului trecut, CFR Cluj, stă rău în campionat. După 7 etape disputate, CFR Cluj e la egalitate de puncte cu FCSB, ocupând locul 14. Ardelenii au o restanţă de disputat, cu Csikzereda.

