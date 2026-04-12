Pedeapsa primită de Adi Ilie după ce a fost prins băut la volan

Fostul internațional Adrian Ilie a fost oprit de polițiști vineri seara, în jurul orei 21:30, în stațiunea Poiana Brașov, în urma unui control de rutină. În urma verificărilor efectuate de echipaj, oamenii legii au constatat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Potrivit autorităților, fostul atacant avea o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ca urmare, polițiștii au dispus suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, conform legislației în vigoare.

Informația a fost confirmată de Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, și a fost preluată de presa sportivă din România.

Nu este prima dată când Adrian Ilie are probleme din cauza consumului de alcool la volan. În iulie 2023, fostul fotbalist a fost depistat de Poliția Rutieră conducând sub influența băuturilor alcoolice, având atunci o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La acel moment, el a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, însă a refuzat, fapt ce a dus la deschiderea unui dosar penal pe numele său.