"Se transformă" Victor Angelescu, dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică: "Credeam că o să fie altfel" - Antena Sport

Victor Angelescu a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică, din perioada în care tehnicianul se afla pe banca celor de la Rapid. Acționarul minoritar din Giulești a vorbit despre antrenorul care a fost înlocuit de Costel Gâlcă.
Marius Șumudică a pregăti-o pe Rapid în perioada august 2024 – mai 2025. Antrenorul a plecat de la cârma echipei după ce nu a reușit să o califice în cupele europene.
Ce a spus Victor Angelescu despre colaborarea cu Marius Șumudică
În locul lui Marius Șumudică a fost instalat Costel Gâlcă, care are parte de un start bun de sezon pe banca Rapidului. În momentul de față giuleștenii sunt pe locul al 2-lea în Liga 1, cu 19 puncte.
Acum, la câteva luni de la plecarea lui Marius Șumudică, Victor Angelescu a dezvăluit că el a fost cel care l-a propus pe tehnician la Rapid. Acesta a vorbit apoi și despre personalitatea tehnicianului și a ținut să menționeze faptul că nu s-a certat cu acesta.
„Eu nu m-a certat cu Marius, eu am fost cel care l-am propus, eu am crezut şi cred că merita şansă să fie antrenor la Rapid, nu cred că a fost o gafă. Nu a fost o eroare aducerea lui, el a dat tot ce a putut el să dea mai bun, acum fiecare cât poate, dar el a dat totul. Nu e doar vina lui, vina conducerii, suporterilor, jucătorilor.
Nu încerc să îl apăr sau ceva. Ok, nu a fost un an bun, dar nu putem să spunem că e din vina lui Şumudică, să punem ştampila. Noi anul trecut nu am fost o familie! Jucătorii între ei, suporterii cu echipa etc”
Victor Angelescu: “Șumudică este un tip extrem de emoțional”
Credeam că… a fost măi cumpătat, credeam că o să fie altfel, dar nu ăsta a fost motivul sau singurul. Şumudică ne-a luat de pe locul 12 şi ne-a dus în play-off, nu am mers în cupele europene, am încheiat mandatul. A fost din cauza tuturor.
Nu părea ca e pe aceeaşi conduită pe care o voiam noi, dar asta a fost şi greşeala noastră că am crezut că îl putem gestiona. Noi trebuia să ne dam seama că aşa e el, aşa e Marius Şumudică, n-ai cum să îl schimbi, trebuia sa ne dăm seama. Asta nu înseamnă că el e greşit.
Şumudică este un tip extrem de emoţional, mai ales la Rapid, trăieşte cu intensitate maximă şi, din păcate, nu poate să îşi gestioneze emoţiile şi are aceste reacţii. El se transformă, el nu e aşa. (n.r. despre episodul când Şumudică l-a atacat. I-am dat un singur mesaj şi i-am zis ca vorbim a doua zi, i-am zis tot, a înţeles, a zis că nu trebuia să o facă. Eu încerc să mă pun în pielea lui, ştiu că nu poate să se controleze.
Ştiu că dacă reuşea putea să fie de 10 ori mai… dar omul nu poţi să îl schimbi, el aşa fiind a reuşit ca antrenor. Asta e, nu a fost să fie, nu s-a potrivit, am crezut că o să potrivească mai bine”, a spus Victor Angelescu, citat de orangesport.ro.
Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români
La câteva luni după despărțirea de Rapid București, Marius Șumudică este gata să revină pe banca tehnică. Tehnicianul român și-a dat acordul pentru a semna cu chinezii de la Yunnan Yukun, iar salariul acestuia va fi unul uriaș.
La formația care ocupă în acest moment locul 8 în prima ligă a Chinei, Șumudică va avea ocazia să îi antreneze pe Alexandru Ioniță și fundașul Andrei Burcă.
Marius Șumudică revine în prim-plan, după sezonul ratat pe banca celor de la Rapid București. Antrenorul în vârstă de 54 de ani s-a înțeles cu chinezii de la Yunnan Yukun și va activa în premieră în acest campionat.
Potrivit celor de la sport.ro, salariul cu care a fost convins Marius Șumudică să semneze este unul uriaș: 600.000 de euro pe an. El va semna un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.
Tot aici, tehnicianul trecut pe la mai multe cluburi din Turcia îi va antrena pe Alex Ioniță și Andrei Burcă. De asemenea, românul ar avea ocazia să pregătească și doi fotbaliști de top, Pedro Henrique și mijlocașul defensiv Nene.
