"Se transformă" Victor Angelescu, dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică: "Credeam că o să fie altfel" - Antena Sport

Victor Angelescu a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică, din perioada în care tehnicianul se afla pe banca celor de la Rapid. Acționarul minoritar din Giulești a vorbit despre antrenorul care a fost înlocuit de Costel Gâlcă.

Marius Șumudică a pregăti-o pe Rapid în perioada august 2024 – mai 2025. Antrenorul a plecat de la cârma echipei după ce nu a reușit să o califice în cupele europene.

Ce a spus Victor Angelescu despre colaborarea cu Marius Șumudică

În locul lui Marius Șumudică a fost instalat Costel Gâlcă, care are parte de un start bun de sezon pe banca Rapidului. În momentul de față giuleștenii sunt pe locul al 2-lea în Liga 1, cu 19 puncte.

Acum, la câteva luni de la plecarea lui Marius Șumudică, Victor Angelescu a dezvăluit că el a fost cel care l-a propus pe tehnician la Rapid. Acesta a vorbit apoi și despre personalitatea tehnicianului și a ținut să menționeze faptul că nu s-a certat cu acesta.

„Eu nu m-a certat cu Marius, eu am fost cel care l-am propus, eu am crezut şi cred că merita şansă să fie antrenor la Rapid, nu cred că a fost o gafă. Nu a fost o eroare aducerea lui, el a dat tot ce a putut el să dea mai bun, acum fiecare cât poate, dar el a dat totul. Nu e doar vina lui, vina conducerii, suporterilor, jucătorilor.