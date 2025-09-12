Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 19:22

Marius Șumudică într-un meci jucat de Rapid / SPORT PICTURES

La câteva luni după despărțirea de Rapid București, Marius Șumudică este gata să revină pe banca tehnică. Tehnicianul român și-a dat acordul pentru a semna cu chinezii de la Yunnan Yukun, iar salariul acestuia va fi unul uriaș.

La formația care ocupă în acest moment locul 8 în prima ligă a Chinei, Șumudică va avea ocazia să îi antreneze pe Alexandru Ioniță și fundașul Andrei Burcă.

Marius Șumudică s-a înțeles cu Yunnan Yukun

Marius Șumudică revine în prim-plan, după sezonul ratat pe banca celor de la Rapid București. Antrenorul în vârstă de 54 de ani s-a înțeles cu chinezii de la Yunnan Yukun și va activa în premieră în acest campionat.

Potrivit celor de la sport.ro, salariul cu care a fost convins Marius Șumudică să semneze este unul uriaș: 600.000 de euro pe an. El va semna un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Tot aici, tehnicianul trecut pe la mai multe cluburi din Turcia îi va antrena pe Alex Ioniță și Andrei Burcă. De asemenea, românul ar avea ocazia să pregătească și doi fotbaliști de top, Pedro Henrique și mijlocașul defensiv Nene.

CV-ul lui Marius Șumudică

  • Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, AO Kavala, Astra Giurgiu, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Rapid București sunt echipele antrenate de acesta
  • Două titluri de campion al României și o Supercupă sunt trofeele câștigate de Marius Șumudică
