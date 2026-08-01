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E gata! Gianni Infantino a renunţat la proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „Scopul nostru a fost să unim”

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 8:56

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E gata! Gianni Infantino a renunţat la proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „Scopul nostru a fost să unim

Gianni Infatino / Profimedia

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a renunţat, sâmbătă, la proiectul de deschidere a federaţiei către investitori privaţi, care stârnea temeri privind comercializarea fotbalului pe fondul suspiciunilor de conflict de interese.

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Prezentat marţi, spre surprinderea generală, planul FIFA, care viza majorarea finanţării pentru dezvoltarea fotbalului la zece miliarde de dolari în următorii patru ani, a fost aspru criticat atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei.

Gianni Infantino a renunţat la proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

„După ce am ascultat cu atenţie toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni (…) care nu mai servesc obiectivului iniţial”, a recunoscut într-un comunicat Gianni Infantino, a cărui poziţie a fost, de altfel, slăbită după demisia recentă a consilierului său principal, Carlos Cordeiro. „Scopul nostru a fost întotdeauna, şi va fi întotdeauna, să unim şi să progresăm. Prin urmare, propunerea nu va fi reţinută”, a anunţat liderul.

Gianni Infantino intenţiona să înfiinţeze o societate – FIFA Forward Enterprise (FFE) – deschisă investitorilor privaţi, care ar fi fost însărcinată să gestioneze activităţile comerciale şi evenimentele forului mondial al fotbalului. Mulţi se temeau că toate competiţiile îşi vor pierde caracterul autentic.

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Ideea a stârnit o reacţie violentă, mai ales din partea foarte puternicei UEFA, care reuneşte 55 de federaţii europene şi numără în rândurile sale şapte dintre ultimii zece campioni mondiali. Joi, UEFA a ameninţat, „în unanimitate”, că nu va participa la următoarele competiţii ale FIFA, inclusiv la Cupa Mondială, dacă asociaţia nu renunţă la acest proiect.

CONCACAF, alcătuită din 41 de federaţii din America de Nord, America Centrală şi Caraibe, a „respins propunerea”. Omologul său asiatic, AFC, i-a urmat exemplul vineri, considerând că planul „nu putea obţine consensul larg şi unitatea necesare pentru a merge mai departe”.

Confederaţiile din Africa şi Oceania s-au arătat mai puţin critice, îndemnând asociaţiile membre să „examineze” şi să „evalueze” proiectul, în timp ce CONMEBOL din America de Sud a solicitat clarificări, apelând la „a pune întotdeauna fotbalul deasupra oricărui alt interes”.

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FIFA dorea să strângă până la 4,2 miliarde de dolari prin cedarea unor acţiuni ale FFE către investitori privaţi, care, potrivit acesteia, ar fi rămas minoritari, cu o participaţie de până la 20%.

Printre potenţialii investitori, criticii au identificat fondul de investiţii Thrive Eternal, înfiinţat de Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Gianni Infantino şi-a afişat în mod regulat apropierea faţă de preşedintele american înainte şi în timpul Cupei Mondiale din 2026.

Dacă proiectul ar fi fost pus în aplicare, fiecare dintre cele 211 de federaţii membre ale FIFA ar fi putut primi o sumă excepţională de 20 de milioane de dolari la începutul anului 2027 şi ar fi văzut alocaţia sa pentru perioada 2027-2030 crescând de la 8 la 20 de milioane de dolari.

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