E gata! Gianni Infantino a renunţat la proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „Scopul nostru a fost să unim”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a renunţat, sâmbătă, la proiectul de deschidere a federaţiei către investitori privaţi, care stârnea temeri privind comercializarea fotbalului pe fondul suspiciunilor de conflict de interese.

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Prezentat marţi, spre surprinderea generală, planul FIFA, care viza majorarea finanţării pentru dezvoltarea fotbalului la zece miliarde de dolari în următorii patru ani, a fost aspru criticat atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei.

Gianni Infantino a renunţat la proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

„După ce am ascultat cu atenţie toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni (…) care nu mai servesc obiectivului iniţial”, a recunoscut într-un comunicat Gianni Infantino, a cărui poziţie a fost, de altfel, slăbită după demisia recentă a consilierului său principal, Carlos Cordeiro. „Scopul nostru a fost întotdeauna, şi va fi întotdeauna, să unim şi să progresăm. Prin urmare, propunerea nu va fi reţinută”, a anunţat liderul.

Gianni Infantino intenţiona să înfiinţeze o societate – FIFA Forward Enterprise (FFE) – deschisă investitorilor privaţi, care ar fi fost însărcinată să gestioneze activităţile comerciale şi evenimentele forului mondial al fotbalului. Mulţi se temeau că toate competiţiile îşi vor pierde caracterul autentic.

Fifa president Gianni Infantino says he has scrapped the controversial plan to sell off stakes in the governing body’s major competitions following widespread opposition ❌ pic.twitter.com/apxV7waUKa

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 31, 2026