Şefii de la Rapid, în “şedinţă” după dezastrul din play-off: “Jumătate din echipă a plâns”

Şefii de la Rapid au făcut “şedinţă”, după dezastrul din play-off. Victor Angelescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu după eşecul din derby-ul cu Dinamo, scor 1-3, acţionarul majoritar al echipei de sub Grant fiind extrem de supărat.
Rapid traversează o perioadă extrem de complicată, ajungând pe locul cinci în play-off. Giuleştenii lui Costel Gâlcă au ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie.
Victor Angelescu a declarat că echipa a prestat un joc extrem de modest contra lui Dinamo. Preşedintele giuleştenilor a confirmat şi vestea proastă primită de Costel Gâlcă după meci, Claudiu Petrila urmând să rateze restul sezonului.
Angelescu a mai declarat că jucătorii au fost şi ei dezamăgiţi de rezultatul înregistrat în duelul cu Dinamo, iar jumătatea din echipă chiar a plâns la finalul partidei.
“Cum a jucat în repriza a doua, ca să trecem peste gafa lui Briciu, am făcut un meci slab, am arătat rău. Dinamo merita victoria, trebuie felicitaţi, au jucat mai bine. A fost un meci foarte slab făcut de noi.
Petrila mai mult ca sigur nu mai joacă (n.r. restul sezonului). Are ruptură, o să facă un RMN şi chiar dacă e mică, probabilitatea să mai joace în următoarele 3-4 săptămâni e destul de mică.
Am vorbit azi cu Şucu. Era extrem de supărat. Jucătorii încearcă, nu se poate spune că nu şi-au dorit. Jumătate de echipă a şi plâns. Suporterii au toată dreptatea că nu am jucat nimic după prima etapă din play-off“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
