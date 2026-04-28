Home | Fotbal | Liga 1 | Şefii de la Rapid, în “şedinţă” după dezastrul din play-off: “Jumătate din echipă a plâns”

Viviana Moraru Publicat: 28 aprilie 2026, 9:53

Comentarii
Dan Şucu şi Victor Angelescu în loja Rapidului / Profimedia Images

Şefii de la Rapid au făcut “şedinţă”, după dezastrul din play-off. Victor Angelescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Şucu după eşecul din derby-ul cu Dinamo, scor 1-3, acţionarul majoritar al echipei de sub Grant fiind extrem de supărat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid traversează o perioadă extrem de complicată, ajungând pe locul cinci în play-off. Giuleştenii lui Costel Gâlcă au ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie.

Victor Angelescu a declarat că echipa a prestat un joc extrem de modest contra lui Dinamo. Preşedintele giuleştenilor a confirmat şi vestea proastă primită de Costel Gâlcă după meci, Claudiu Petrila urmând să rateze restul sezonului.

Angelescu a mai declarat că jucătorii au fost şi ei dezamăgiţi de rezultatul înregistrat în duelul cu Dinamo, iar jumătatea din echipă chiar a plâns la finalul partidei.

“Cum a jucat în repriza a doua, ca să trecem peste gafa lui Briciu, am făcut un meci slab, am arătat rău. Dinamo merita victoria, trebuie felicitaţi, au jucat mai bine. A fost un meci foarte slab făcut de noi.

Reclamă
Reclamă

Petrila mai mult ca sigur nu mai joacă (n.r. restul sezonului). Are ruptură, o să facă un RMN şi chiar dacă e mică, probabilitatea să mai joace în următoarele 3-4 săptămâni e destul de mică.

Am vorbit azi cu Şucu. Era extrem de supărat. Jucătorii încearcă, nu se poate spune că nu şi-au dorit. Jumătate de echipă a şi plâns. Suporterii au toată dreptatea că nu am jucat nimic după prima etapă din play-off“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
