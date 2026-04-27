“Sunt frustraţi!” Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după ce a fost acuzat că pariază: “Aberaţii”

Alex Masgras Publicat: 27 aprilie 2026, 21:18

Victor Angelescu, într-o conferință de presă / Sport Pictures

Victor Angelescu, preşedintele Rapidului, a venit cu replica pentru fanii formaţiei din Giuleşti, care l-au acuzat că pariază. La meciul cu Dinamo, câştigat de “câini” cu 3-1 pe Arena Naţională, fanii au afişat un mesaj care îl viza pe conducătorul de la Rapid.

“Victoraş, pariorul din oraş” a fost mesajul afişat de fanii Rapidului, care îi acuză pe jucători şi conducători, după rezultatele slabe din ultima perioadă. În primele şase etape din play-off, Rapid a obţinut doar patru puncte, pierzând patru meciuri.

Victor Angelescu, despre acuzaţiile fanilor lui Rapid: “Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații”

La o zi distanţă, Victor Angelescu a fost întrebat despre mesajele fanilor de la Rapid. Preşedintele clubului din Giuleşti a consideră că aceste acuzaţii sunt “aberaţii”, dar este obişnuit cu aceste ieşiri nervoase ale fanilor, care în trecut l-au comparat cu Nicolae Ceauşescu.

De asemenea, Angelescu înţelege frustrarea fanilor, ţinând cont de rezultatele mult sub ale echipei din ultima perioadă:

“Nu avea cui să fie adresat, pentru că nu mai era niciun Victor în club. Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații, vă dați seama, trebuie să îi întrebați pe ei, probabil se referă că pun la pariuri, e o aberație, despre ce putem să vorbim?

Data trecută m-au comparat cu Ceaușescu. Astea sunt lucruri de 20-30 de ani, eu știu foarte bine niște fani care pot face o atmosferă superbă și pot ajuta echipa. Dacă ei au considerat, nu stau să le răspund la asemenea aberații, nu vorbim de asemenea aberații.

Am venit, am ajutat Rapidul de când era în ligile inferioare, dacă stagnăm, normal că este vina noastră, inclusiv a conducerii, a mea, a antrenorilor, jucătorilor, astfel de bannere nu își au locul. Sunt frustrați, e normal, echipa lor nu câștigă, pentru asta trăiesc, nu vreau să comentez, ar trebui să zic ce?”, a declarat Victor Angelescu, la primasport.ro.

