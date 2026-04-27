“Sunt frustraţi!” Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după ce a fost acuzat că pariază: “Aberaţii”

Victor Angelescu, preşedintele Rapidului, a venit cu replica pentru fanii formaţiei din Giuleşti, care l-au acuzat că pariază. La meciul cu Dinamo, câştigat de “câini” cu 3-1 pe Arena Naţională, fanii au afişat un mesaj care îl viza pe conducătorul de la Rapid.

“Victoraş, pariorul din oraş” a fost mesajul afişat de fanii Rapidului, care îi acuză pe jucători şi conducători, după rezultatele slabe din ultima perioadă. În primele şase etape din play-off, Rapid a obţinut doar patru puncte, pierzând patru meciuri.

Victor Angelescu, despre acuzaţiile fanilor lui Rapid: “Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații”

La o zi distanţă, Victor Angelescu a fost întrebat despre mesajele fanilor de la Rapid. Preşedintele clubului din Giuleşti a consideră că aceste acuzaţii sunt “aberaţii”, dar este obişnuit cu aceste ieşiri nervoase ale fanilor, care în trecut l-au comparat cu Nicolae Ceauşescu.

De asemenea, Angelescu înţelege frustrarea fanilor, ţinând cont de rezultatele mult sub ale echipei din ultima perioadă:

“Nu avea cui să fie adresat, pentru că nu mai era niciun Victor în club. Mi-e foarte greu să comentez asemenea aberații, vă dați seama, trebuie să îi întrebați pe ei, probabil se referă că pun la pariuri, e o aberație, despre ce putem să vorbim?