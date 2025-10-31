"Semnăm zilele acestea!" Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB - Antena Sport

Mutare importantă la FCSB. Gruparea bucureşteană va avea un nou director sportiv. Mihai Stoica a spus că este un fost fotbalist român, care să fie responsabil cu aducerea de jucători din străinătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua, puteai să îi iei. Sunt foarte mulți jucători care sunt la final de contract. Ce am văzut e foarte complicat de adus.

Am văzut și jucători pe care trebuie să îi urmărim, nu poți să vezi un meci și să dai verdicte. Am văzut și niște lacune, dar care cred că pot fi remediate.

Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea, iar când Lucian Filip va putea umbla din nou, că s-a operat, va putea merge și el. Deocamdată nu pot să spun cine e, trebuie să își rezolve problemele, dar vrem să aducem.

Este un director sportiv român. Gigi are încedere în alegerile pe care le fac. Pentru a aduce un om care să capete credit din partea noastră pentru a evalua un jucător trebuie să știu exact cum vede fotbalul, să fie pasionat și, cel mai important, să am încredere în el cum am în mine însumi. Se învârt mulți bani și este foarte ușor să fie tentat.