"Semnăm zilele acestea!" Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB - Antena Sport

Mutare importantă la FCSB. Gruparea bucureşteană va avea un nou director sportiv. Mihai Stoica a spus că este un fost fotbalist român, care să fie responsabil cu aducerea de jucători din străinătate.
„Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua, puteai să îi iei. Sunt foarte mulți jucători care sunt la final de contract. Ce am văzut e foarte complicat de adus.
Am văzut și jucători pe care trebuie să îi urmărim, nu poți să vezi un meci și să dai verdicte. Am văzut și niște lacune, dar care cred că pot fi remediate.
Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea, iar când Lucian Filip va putea umbla din nou, că s-a operat, va putea merge și el. Deocamdată nu pot să spun cine e, trebuie să își rezolve problemele, dar vrem să aducem.
Este un director sportiv român. Gigi are încedere în alegerile pe care le fac. Pentru a aduce un om care să capete credit din partea noastră pentru a evalua un jucător trebuie să știu exact cum vede fotbalul, să fie pasionat și, cel mai important, să am încredere în el cum am în mine însumi. Se învârt mulți bani și este foarte ușor să fie tentat.
Primul nume de pe listă întrunește aceste criterii. În scurt timp cred că se va rezolva, dacă nu, vom încerca cu numărul doi de pe listă. Este fost fotbalist. Nu neapărat pentru ce înseamnă Steaua. Nu am chef să apară după lucruri. Închidem chiar mai devreme de săptămâna viitoare, sper”, a spus Mihai Stoica, la fanatik.ro.
Mihai Stoica, anunț despre transferurile de la FCSB după revenirea din Portugalia
Recent, Mihai Stoica a mers în Portugalia pentru a urmări fotbalişti. El a transmis că va analiza și alte piețe, după cea din Portugalia. Oficialul campioanei a dezvăluit, de asemenea, că Gigi Becali va fi nevoit să ofere salarii consistente dacă va dori să transfere un jucător fie din prima ligă lusitană, fie din a doua.
„Prima ligă e mult diferită față de campionatul nostru. S-a schimbat foarte mult, seamănă cu Olanda. Înainte, multe echipe arătau bine tactic. Am fost la un meci al lui Porto, mă așteptam să fie la discreția lor. În Liga a 2-a sunt jucători interesanți, dar e greu să evaluezi. Toți fundașii se văd mijlocași, e ceva…m-am dus să văd jucători de ax. Jucători de Liga a 2-a, din a doua jumătate a ligii secunde, și din Liga a 3-a au venit la noi. La Galați, Teles, Lameira, acolo nu au jucat pe nicăieri.
Există în orice capitală europeană și magazine pentru toate buzunarele și magazine exclusiviste. Nu știu pe ce se bazează ei când cer. Am început azi discuții, nu ne oprim aici. Mai merg să văd și alte piețe. Sunt bani mulți. Am avut ocazia să vorbesc cu oameni care știu foarte bine campionatul lor, am certitudinea că sunt foarte mulți bani. Nu întâmplător sunt patru cluburi în primele 15 ca vânzări, în secolul 21, Benfica, Porto, Sporting, Braga. Braga are 268 de milioane de euro după vânzări.
Prețuri mari, trebuie să oferi, ca un jucător să vină în România, un salariu mult mai mare. Doar dacă găsești un jucător care vrea să joace în cupe europene, era mai ușor în vară, când jucam în preliminariile Champions League. Sunt jucători și care termină contractele. Vin scouteri și din America de Sud.
Sunt șanse, sunt și jucători care nu au ajuns să joace la un nivel mare și au calități, dar trebuie evaluați bine, că sunt poziții defensive, că la ce emoții am avut când a început să joace Ngezana. (Patronul e de acord?) Gigi îi va alege până la urmă, chiar sunt pregătit să fac ce făceam înainte.”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
