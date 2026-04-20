Sezon încheiat pentru David Miculescu? Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat după 18 minute în meciul cu Farul

Probleme mari pentru FCSB în deplasarea de la Ovidiu, acolo unde David Miculescu s-a accidentat după doar 18 minute. Preferatul lui Gigi Becali a fost înlocuit de Octavian Popescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ar fi al doilea titular important pe care îl pierde Mirel Rădoi, după ce Daniel Bîrligea s-a întors accidentat de la echipa națională de fotbal a României.

David Miculescu, înlocuit după 18 minute în Farul – FCSB

Partida de la Ovidiu nu a început deloc bine pentru campioana FCSB, care l-a pierdut după doar 18 minute pe David Miculescu. Fotbalistul roș-albaștrilor a alunecat la o fază la care a încercat să ajungă la pasa lui Crețu și s-a accidentat destul de grav.

Acesta nu a mai putut continua partida, iar Mirel Rădoi a luat decizia de a-l trimite în teren pe Octavian Popescu. Cel mai probabil, sezonul s-a încheiat pentru David Miculescu.

Șase goluri și un assist sunt cifrele lui David Miculescu în actuala ediție a Ligii 1. 28 de meciuri a jucat în total în această stagiune fotbalistul cotat la 2,5 milioane de euro.