Sezon încheiat pentru David Miculescu? Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat după 18 minute în meciul cu Farul

Probleme mari pentru FCSB în deplasarea de la Ovidiu, acolo unde David Miculescu s-a accidentat după doar 18 minute. Preferatul lui Gigi Becali a fost înlocuit de Octavian Popescu.
Ar fi al doilea titular important pe care îl pierde Mirel Rădoi, după ce Daniel Bîrligea s-a întors accidentat de la echipa națională de fotbal a României.
David Miculescu, înlocuit după 18 minute în Farul – FCSB
Partida de la Ovidiu nu a început deloc bine pentru campioana FCSB, care l-a pierdut după doar 18 minute pe David Miculescu. Fotbalistul roș-albaștrilor a alunecat la o fază la care a încercat să ajungă la pasa lui Crețu și s-a accidentat destul de grav.
Acesta nu a mai putut continua partida, iar Mirel Rădoi a luat decizia de a-l trimite în teren pe Octavian Popescu. Cel mai probabil, sezonul s-a încheiat pentru David Miculescu.
Șase goluri și un assist sunt cifrele lui David Miculescu în actuala ediție a Ligii 1. 28 de meciuri a jucat în total în această stagiune fotbalistul cotat la 2,5 milioane de euro.
