Sezon încheiat pentru titularul Universității Craiova? Jucătorul lui Filipe Coelho poate ajunge pe masa de operație

Universitatea Craiova este principala favorită la titlu din play-off, mai ales după ce formația antrenată de Filipe Coelho a reușit să se impună pe Arena Națională în disputa cu Dinamo, asta deși a jucat o repriză în inferioritate numerică.

La pauza acelei partide, tehnicianul portughez l-a pierdut pe Pavlo Isenko, care a acuzat probleme destul de serioase la genunchi. Ucraineanul a fost supus unui RMN, iar verdictul nu este unul îmbucurător.

Pavlo Isenko, OUT pentru restul sezonului? Ce s-a văzut la RMN

Pavlo Isenko are probleme mari la meniscul genunchiului drept, iar șansele ca el să mai evolueze în acest sezon pentru formația din Bănie sunt minime.

Potrivit fanatik.ro, la RMN s-a confirmat diagnosticul, iar portarul urmează să plece în Barcelona pentru încă un control amănunțit, înainte de a ajunge pe masa de operație.

Laurențiu Popescu și Silviu Lung Jr sunt soluțiile pe care le va avea la dispoziție Filipe Coelho. Universitatea Craiova are de jucat în semifinalele Cupei României pe terenul lui Dinamo pe data de 22 aprilie.