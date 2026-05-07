AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 mai

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Amintire după 40 de ani
Anghel Iordănescu a spus motivul pentru care n-a bătut penalty în finala Cupei Campionilor din 1986. “Îmi tremurau picioarele“, a dezvăluit fostul antrenor secund și jucător al Stelei din acel meci.
2. Sfat pentru Gigi
Dumitru Dragomir l-a sfătuit și el pe Gigi Becali să-l aducă înapoi pe Charalambous. “Dacă aș fi în locul lui, l-aș întoarce și pe Pintilii“, a spus fostul șef al ligii.
3. Rapid are infirmeria plină
Pe as.ro afli numele noului jucător accidentat de la Rapid. Giuleștenii mai au opt jucători indisponibili pentru finalul sezonului.
4. Finala spaniolă
Arteta și Enrique scriu istorie în finala Ligii Campionilor din 2026. Pentru prima dată, doi antrenori din Spania se vor întâlni în ultimul act al competiției.
5. Chivu, la un pas de semnătură
Italienii anunță când semnează Chivu prelungirea cu Inter. Momentul mult așteptat se va produce după finala Cupei Italiei. 3 milioane de euro pe an va fi salariul lui Chivu.
