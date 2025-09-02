Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă - Antena Sport

Închide meniul
Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă

Publicat: 2 septembrie 2025, 8:16

Dorinel Munteanu a dezminţit negocierile cu Gloria Bistriţa şi a dezvăluit că singura condiţie pentru a reveni pe banca unei echipe este ca următorul club să îi ofere posilibilitatea de a avea mai mult timp la dispoziţie pentru a obţine performanţe.

“Sunt bine, sănătos, îmi petrec timpul cum consider mai bine, dar opțiunea cea mai importantă este să-mi găsesc echipă, însă momentan nu am niciun stres pentru că sunt convins că va veni și acel moment.

Dorinel Munteanu vrea un contract pe cel puţin doi ani la următorul club

Am avut discuții și mai am și acum. În ultimele două zile a apărut că am discuții la Gloria Bistrița, asta este o minciună și o dezinformare! Nu am fost contactat de absolut nimeni, eu discuții am în fiecare zi cu oamenii care mă reprezintă și cei care îmi caută echipă.

Sunt precaut și am încredere în Dumnezeu că, așa cum au venit echipe până acum, va mai veni încă o formație cu care mă pot înțelege pentru a mă baza pe o perioadă de doi sau trei ani, nu una scurtă”, a spus Dorinel, citat de iamsport.ro.

“Munti” a antrenat-o ultima dată pe Sepsi, echipă care a retrogradat în Liga a 2-a, la finalul stagiunii 2024/2025. Acesta a rezistat doar 5 partide pe banca echipei din Sf. Gheorghe, în care a obținut doar un punct.

