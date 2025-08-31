Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc - Antena Sport

Dorinel Munteanu a primit o ofertă neaşteptată de la Gloria Bistriţa, echipă care s-a despărţit de antrenorul Cristi Pustai, după eşecul 0-2 cu Concordia Chiajna, în etapa a cincea din Liga 2.

Conform digisport.ro, bistriţenii l-au abordat pe antrenorul de 57 de ani care e liber de contract de 4 luni de când s-a despărţit de Sepsi. Gloria doreşte să îl numească rapid pe Munti.

Dorinel Munteanu, ofertat de Gloria Bistriţa

Răspunsul lui Munteanu nu a fost însă unul pozitiv. Sursa citată susţine că liderul selecţiilor echipei naţioanale a cerut mai mult timp de gândire şi că şansele ca el să accepte oferta ar fi reduse.

Bistriţa are parte de un debut de sezon slab, fiind pe locul 18 după primele cinci etape în care nu a obţinut niciun succes, adunând doar trei puncte. Nicolae Grigore și Andrei Cristea sunt variantele de rezervă pentru Gloria.

Anunţ făcut de Dorinel Munteanu la împlinirea a 57 de ani

“Munti” a antrenat-o ultima dată pe Sepsi, echipă care a retrogradat în Liga a 2-a, la finalul stagiunii 2024/2025. Acesta a rezistat doar 5 partide pe banca echipei din Sf. Gheorghe, în care a obținut doar un punct.