Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: "I-aș prinde și i-aș urechea puțin" - Antena Sport

FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Fanii sunt șocați de parcursul echipei, iar liderul din Peluza Nord, Gheorghe Mustață, face praf jucătorii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„A fost un calvar. O nonșalanță totală. Târnovanu s-a văzut prea mare portar. După ce primești gol și mai gafezi și la golul trei, ca portar, te superi pe colegi și îi acuzi că ei sunt de vină când tu te faci ca ieși și nu mai ieși. Să vii tu, Pantea, să tragi așa la poartă când toată cariera ai șutat numai în tribună și când abia poate sta în picioare…

Avem jucători care nici la liga a doua nu pot juca. Baba, mergi acasă, lasă-ne. Nici la Avântul Prăbușirea nu are șanse să joace. A rupt tot mijlocul în două. Ngezana, nici nu știu ce să spun pentru a nu-l jigni. Și-au bătut joc de noi toți. De aia am hotărât să plecăm. Oamenii aceștia nu ne merită. Le pot garanta că nu vor mai avea susținere din partea noastră și dacă mai au nevoie de noi să intre și să joace”, a spus inițial Gheorghe Mustață.

Mutață spune că fanii au vrut chiar să le vandalizeze mașinile.

„Ce trebuia, să vină și să-i înjurăm? Trebuia să sărim la ei și să le luăm tricourile de pe ei. Gestul a fost unul blând, oricum. Pacea depinde de ei. Să nu ajungem să ne certăm rău. Astăzi au scăpat ieftin.