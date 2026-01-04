Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 19:29

Comentarii
Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova

Filipe Coelho, în timpul unui meci / Sport Pictures

Sorin Cârțu, președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit în cadrul unei intervenții despre prima jumătate de sezon făcută de olteni, care au încheiat anul 2025 pe primul loc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul clubului din Bănie s-a concentrat pe modul în care a venit Filipe Coelho la echipă în locul lui Mirel Rădoi și cum a gestionat portughezul vestiarul pe care l-a preluat din mers.

Filipe Coelho, “sub lupa” lui Sorin Cârțu

Universitatea Craiova a avut o primă jumătate de sezon eficientă, cu o calificare în grupele Conference League și cu un an încheiat pe primul loc. Cu toate acestea, oltenii au avut și motive de supărare, ținând cont de modul dramatic în care au fost eliminați din grupele Conference League după eșecul AEK Atena.

În ciuda acestor rezultate care au marcat negativ formația din Bănie, Sorin Cârțu a avut cuvinte de laudă la adresa clubului în care este oficial. Fostul mare jucător al Craiovei a dezvăluit că motivul pentru care Coelho a avut succes după plecarea lui Rădoi a fost acela că nu și-a dorit să schimbe echipa din temelii în timpul sezonului.

Tot ceea ce s-a întâmplat, internațional și intern, parcă a fost o simbioză între ceea ce au făcut Rădoi și Coelho. El a fost inteligent să nu intre cu măsuri radicale în echipă. Nu a schimbat nimic radical.

Reclamă
Reclamă

A venit și el cu ideile lui, da, dar nu a fost ceva drastic. Cred că era și greșit să faci asta în mijlocul campionatului. Mie mi se pare că a răspuns corect echipa la ce a cerut el.

Locul 1 a venit ca o consecință în ceea ce am realizat în meciuri. Am fi putut avea rezultate și mai bune, cu CFR și U Cluj de exemplu“, a spus Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova va reveni după pauza de iarnă în Liga 1, unde o va întâlni pe Petrolul pe 19 ianuarie, de la ora 20:00, la Ploiești.

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
Fanatik.ro
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
20:43
Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!”
20:38
VideoJurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Rapid are cotă bună
20:28
Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: “Asta mi-aș dori”
20:06
No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 6 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”