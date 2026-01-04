Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Sorin Cârțu, președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit în cadrul unei intervenții despre prima jumătate de sezon făcută de olteni, care au încheiat anul 2025 pe primul loc.

Oficialul clubului din Bănie s-a concentrat pe modul în care a venit Filipe Coelho la echipă în locul lui Mirel Rădoi și cum a gestionat portughezul vestiarul pe care l-a preluat din mers.

Filipe Coelho, “sub lupa” lui Sorin Cârțu

Universitatea Craiova a avut o primă jumătate de sezon eficientă, cu o calificare în grupele Conference League și cu un an încheiat pe primul loc. Cu toate acestea, oltenii au avut și motive de supărare, ținând cont de modul dramatic în care au fost eliminați din grupele Conference League după eșecul AEK Atena.

În ciuda acestor rezultate care au marcat negativ formația din Bănie, Sorin Cârțu a avut cuvinte de laudă la adresa clubului în care este oficial. Fostul mare jucător al Craiovei a dezvăluit că motivul pentru care Coelho a avut succes după plecarea lui Rădoi a fost acela că nu și-a dorit să schimbe echipa din temelii în timpul sezonului.

“Tot ceea ce s-a întâmplat, internațional și intern, parcă a fost o simbioză între ceea ce au făcut Rădoi și Coelho. El a fost inteligent să nu intre cu măsuri radicale în echipă. Nu a schimbat nimic radical.