Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile” - Antena Sport

Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile"

Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile"

Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile”

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 16:12

Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: Au început jocurile”

Ștefan Baiaram / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a primit o lovitură devastatoare, după ce Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Ștefan Baiaram pentru două etape, ca urmare a incidentului de la finalul partidei cu Dinamo, când s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”.

Decizia l-a nemulțumit și șocat pe Sorin Cârțu, care a avut o reacție nervoasă în contextul în care următoarele două jocuri ale oltenilor sunt contra campioanei FCSB.

Sorin Cârțu: „Îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie”

Ștefan Baiaram a fost taxat de Comisia de Disciplină după incidentul de la finalul partidei de pe Arena Națională cu Dinamo și va lipsi de la următoarele două jocuri cu FCSB, din Cupă, respectiv campionat.

Sorin Cârțu nu și-a putut ascunde nemulțumirea vis-a-vis de această decizie și a avut un discurs dur, care i-ar putea atrage după sine și lui o sancțiune.

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off. Acum rămâne să ne dea și un arbitru…pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut. Ce să mai spun…urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro.

