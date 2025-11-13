Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 13 noiembrie 2025, 8:50

Sorin Cârțu, pe banca Universității Craiova / Sport Pictures

Sorin Cârțu a oferit prima reacție despre noul antrenor al Universității Craiova. Portughezul Filipe Coelho l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca oltenilor. 

Sorin Cârțu a transmis că lusitanul este, pentru moment, doar un „antrenor necunoscut” și a declarat că va fi ținut în viață de rezultatele pe care le va obține pe banca Universității Craiova. 

De asemenea, președintele oltenilor a declarat că alegerea lui Filipe Coelho i-a aparținut lui Mario Felgueiras, directorul sportiv al clubului din Bănie. 

„N-am ce să comentez. E alegerea făcută de club, pe care a făcut-o patronul clubului ca voce a tuturor acționarilor, directorul sportiv… La noi așa se procedează, te alege directorul sportiv care pune antrenorul cu care vrea să lucreze, cu care să transfere, așa că la fel s-a procedat și acum. 

E un antrenor necunoscut și n-am ce să comentez, dacă e bine sau rău. Antrenorul e ținut de rezultate și doar așa își formează imaginea”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro. 

Noul antrenor din Bănie, în vârstă de 45 de ani, nu a mai avut o experiență din postura de principal din anul 2017, iar în ultimii ani a fost secundul lu Paulo Bento la trei echipe, printre care și naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. 

Sorin Cârțu a recunoscut, de asemenea, că regretă plecarea lui Mirel Rădoi. El s-a declarat convins că în cazul în care antrenorul și-ar fi luat o scurtă vacanță pentru a-și vizita familia, ar fi decis să continue în Bănie.

„Rămân optimist, dar sunt puțin dezamăgit cu plecarea lui Mirel, că nu l-aș fi vrut plecat și voiam să aibă altă decizie. Zic că s-a grăbit. Trebuia să-și ia o vacanță dacă tot se simțea încărcat, consider că plecarea lui… încărcătura asta nervoasă din toate meciurile din campionat și din competiția internațională… 

Dacă și-ar fi luat o săptămână de pauză, l-ar fi ajutat, pleca în Dubai la ei (n.r. – la familie) și revenea încărcat și putea duce meciurile până la sfârșit. Era iarnă… Mi se pare că pe sistem nervos a căzut”, a mai spus Sorin Cârțu.

Citește și:
