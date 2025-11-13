Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău” - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit prima reacție despre noul antrenor al Universității Craiova. Portughezul Filipe Coelho l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca oltenilor.
Sorin Cârțu a transmis că lusitanul este, pentru moment, doar un „antrenor necunoscut” și a declarat că va fi ținut în viață de rezultatele pe care le va obține pe banca Universității Craiova.
Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova
De asemenea, președintele oltenilor a declarat că alegerea lui Filipe Coelho i-a aparținut lui Mario Felgueiras, directorul sportiv al clubului din Bănie.
„N-am ce să comentez. E alegerea făcută de club, pe care a făcut-o patronul clubului ca voce a tuturor acționarilor, directorul sportiv… La noi așa se procedează, te alege directorul sportiv care pune antrenorul cu care vrea să lucreze, cu care să transfere, așa că la fel s-a procedat și acum.
E un antrenor necunoscut și n-am ce să comentez, dacă e bine sau rău. Antrenorul e ținut de rezultate și doar așa își formează imaginea”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro.
Noul antrenor din Bănie, în vârstă de 45 de ani, nu a mai avut o experiență din postura de principal din anul 2017, iar în ultimii ani a fost secundul lu Paulo Bento la trei echipe, printre care și naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite.
Sorin Cârțu a recunoscut, de asemenea, că regretă plecarea lui Mirel Rădoi. El s-a declarat convins că în cazul în care antrenorul și-ar fi luat o scurtă vacanță pentru a-și vizita familia, ar fi decis să continue în Bănie.
„Rămân optimist, dar sunt puțin dezamăgit cu plecarea lui Mirel, că nu l-aș fi vrut plecat și voiam să aibă altă decizie. Zic că s-a grăbit. Trebuia să-și ia o vacanță dacă tot se simțea încărcat, consider că plecarea lui… încărcătura asta nervoasă din toate meciurile din campionat și din competiția internațională…
Dacă și-ar fi luat o săptămână de pauză, l-ar fi ajutat, pleca în Dubai la ei (n.r. – la familie) și revenea încărcat și putea duce meciurile până la sfârșit. Era iarnă… Mi se pare că pe sistem nervos a căzut”, a mai spus Sorin Cârțu.
