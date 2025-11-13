Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău” - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit prima reacție despre noul antrenor al Universității Craiova. Portughezul Filipe Coelho l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca oltenilor.

Sorin Cârțu a transmis că lusitanul este, pentru moment, doar un „antrenor necunoscut” și a declarat că va fi ținut în viață de rezultatele pe care le va obține pe banca Universității Craiova.

Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova

De asemenea, președintele oltenilor a declarat că alegerea lui Filipe Coelho i-a aparținut lui Mario Felgueiras, directorul sportiv al clubului din Bănie.

„N-am ce să comentez. E alegerea făcută de club, pe care a făcut-o patronul clubului ca voce a tuturor acționarilor, directorul sportiv… La noi așa se procedează, te alege directorul sportiv care pune antrenorul cu care vrea să lucreze, cu care să transfere, așa că la fel s-a procedat și acum.

E un antrenor necunoscut și n-am ce să comentez, dacă e bine sau rău. Antrenorul e ținut de rezultate și doar așa își formează imaginea”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro.