Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova - Rapid: "Asta îi trebuie" - Antena Sport

Sorin Cârțu a vorbit în cadrul unei apariții televizate despre meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiat 2-2, iar președintele de onoare al oltenilor a discutat și despre Mirel Rădoi. Legenda Olteniei a recunoscut că nu se bagă peste treaba tehncianului și că nu discută în privat cu el, deși a punctat ulterior ce sfat i-ar da.

Oficialul alb-albaștrilor este de părere că Rădoi ar trebui să își controleze mai bine emoțiile, bazându-și probabil declarația și pe ce s-a întâmplat aseară la meciul din Bănie. În prelungiri, tehnicianul Craiovei a plecat la vestiare după ce arbitrul nu a dictat inițial un penalty, iar el și-a justificat comportamentul spunând că s-a dus pentru a urmări reluările.

Ce i-a transmis Sorin Cârțu lui Mirel Rădoi

Rădoi s-a mai făcut însă remarcat pentru ieșirile sale nervoase de pe banca Universității Craiova, astfel că indiferent de veridicitatea declarațiilor sale de după meciul cu Rapid, ideea că are un comportament coleric rămâne în picioare. De aceea, Cârțu a ajuns la concluzia că antrenorul echipei de pe locul 3 din Liga 1 trebuie să aibă un “echilibru emoțional”.

“Nu am niște discuții particulare cu el. Mă duc jos acolo după meciuri, mai stau cu ei la vestiar, ne mai spunem impresii, dar nu într-un mod oficial. Are staff-ul lui. Nu am insistat, nu m-am băgat. Eu nu mă bag în seamă.

Meseria mea de antrenor mi-am făcut-o singur, mi-am tras singur concluziile. Ca sfat aș spune că îi trebuie un echilibru emoțional. O analiză mai pertinentă în tot ceea ce face el“, a spus președintele de onoare al Universității Craiova, potrivit primasport.ro.