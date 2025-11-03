Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova - Rapid: "Asta îi trebuie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie”

Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie”

Andrei Nicolae Publicat: 3 noiembrie 2025, 21:38

Comentarii
Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: Asta îi trebuie

Fază Mirel Rădoi - Sorin Cârțu / Colaj Captură Prima Sport + Hepta

Sorin Cârțu a vorbit în cadrul unei apariții televizate despre meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiat 2-2, iar președintele de onoare al oltenilor a discutat și despre Mirel Rădoi. Legenda Olteniei a recunoscut că nu se bagă peste treaba tehncianului și că nu discută în privat cu el, deși a punctat ulterior ce sfat i-ar da.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul alb-albaștrilor este de părere că Rădoi ar trebui să își controleze mai bine emoțiile, bazându-și probabil declarația și pe ce s-a întâmplat aseară la meciul din Bănie. În prelungiri, tehnicianul Craiovei a plecat la vestiare după ce arbitrul nu a dictat inițial un penalty, iar el și-a justificat comportamentul spunând că s-a dus pentru a urmări reluările.

Ce i-a transmis Sorin Cârțu lui Mirel Rădoi

Rădoi s-a mai făcut însă remarcat pentru ieșirile sale nervoase de pe banca Universității Craiova, astfel că indiferent de veridicitatea declarațiilor sale de după meciul cu Rapid, ideea că are un comportament coleric rămâne în picioare. De aceea, Cârțu a ajuns la concluzia că antrenorul echipei de pe locul 3 din Liga 1 trebuie să aibă un “echilibru emoțional”.

Nu am niște discuții particulare cu el. Mă duc jos acolo după meciuri, mai stau cu ei la vestiar, ne mai spunem impresii, dar nu într-un mod oficial. Are staff-ul lui. Nu am insistat, nu m-am băgat. Eu nu mă bag în seamă.

Meseria mea de antrenor mi-am făcut-o singur, mi-am tras singur concluziile. Ca sfat aș spune că îi trebuie un echilibru emoțional. O analiză mai pertinentă în tot ceea ce face el“, a spus președintele de onoare al Universității Craiova, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

După faza în care Rădoi a plecat la vestiare, s-a întors pentru a urmări finalul și a văzut cum Steven Nsimba l-a învins pe Marian Aioani de la punctul cu var pentru a aduce un punct “leilor din Bănie”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Observator
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”
Fanatik.ro
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”
22:40
Tragedie în fotbalul din Serbia! Un antrenor a murit după ce i s-a făcut rău pe teren
22:32
Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză
22:28
Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție
22:24
Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB
22:19
“O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său
22:10
Primul succes pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! „Grifonii” au scăpat de titulatura de „lanternă roșie”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 5 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”