Mirel Rădoi a răbufnit! A plecat la vestiare înaintea finalului dramatic din Universitatea Craiova - Rapid 2-2 - Antena Sport

Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată.
Chiar şi aşa, echipa lui Costel Gâlcă nu a reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Craiova, după ce Nsimba a marcat golul egalizator în minutul 90+9, dintr-un penalty.
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înaintea finalului dramatic din Universitatea Craiova – Rapid 2-2
În minutul 90+5, Monday Etim a fost faultat de Aioanei, fiind lovit în cap de portarul giuleştenilor. Arbitrul Marcel Bîrsan nu a dictat lovitură de la 11 metri în primă fază, ci doar un cartonaş galben, pentru Luca Băsceanu, pentru proteste.
În acel moment, extrem de nervos, Mirel Rădoi a plecat direct la vestiare, în ciuda faptului că meciul nu se încheiase. Faza în care Etim a căzut în careul Rapidului a fost analizată, Marcel Bîrsan a fost chemat la monitorul VAR, după care a dictat lovitură de la 11 metri pentru gazde.
Câteva minute mai târziu, Nsimba, jucător introdus în locul lui Ştefan Baiaram pe teren, şi-a asumat responsabilitatea. Nsimba a trat puternic şi l-a învins pe Aioanei, aducând un punct uriaş în tabăra oltenilor. În acel moment, Mirel Rădoi revenise în spaţiul tehnic al Universităţii Craiova.
În urma acestui meci, Rapid a trecut pe primul loc, cu 32 de puncte, cel puţin până la meciul de luni seară pe care FC Botoşani îl va juca pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, moldovenii având 31 de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 29 de puncte, după 15 etape.
- Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10
- Refuz pentru Gigi Becali. Reacție fermă despre posibila venire a lui Florin Cernat la FCSB: „Nu suntem de acord”
- Marius Măldărășanu și-a decis singur viitorul, după 1-3 cu Oțelul: „Multe nu sunt de spus”
- Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze
- Fanii Rapidului, show total la meciul cu Universitatea Craiova. Au „aprins” Bănia la golul marcat de Christensen