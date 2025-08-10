Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit

Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit

Andrei Nicolae Publicat: 10 august 2025, 18:44

Comentarii
Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit

Colaj FCSB - CFR Cluj - Universitatea Craiova / Profimedia + Hepta

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei reprezentante ale României în preliminariile cupelor europene, respectiv în Europa și Conference League. Calificările pentru grupele principale ale competițiilor UEFA sunt analizate extrem de atent de statisticienii de la Football Meets Data, care au prezis recent câte echipe va avea fiecare țară în total în cele trei întreceri ale forului european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, formațiile din Liga 1 luptă pentru accederea în play-off-ul preliminariilor din UEL și UECL.

România va da două echipe în grupele competițiilor UEFA, cred specialiștii

După ce primele manșe din turul 3 preliminar al competițiilor UEFA s-au încheiat, cei de la Football Meets Data au oferit predicții legate de câte echipe va trimite fiecare campionat de pe “bătrânul continent” în fiecare întrecere. Premier League se află în top, cu nouă formații dintr-un total de 20 de cluburi angrenate în primul eșalon englez, o statistică ce se anunță incredibilă.

Poidiumul e completat de La Liga (opt echipe) și de Serie A, Bundesliga și Ligue 1, toate cu șapte echipe anticipate de specialiști. În ceea ce privește fotbalul românesc, statisticienii sunt de părere că România va trimite o echipă în grupa Europa League și alta în grupa Conference League.

Reclamă
Reclamă

Astfel, specialiștii anticipează că una dintre FCSB, CFR și Craiova va claca în faza preliminariilor și nu va ajunge în grupe. Până atunci, toate cluburile trebuie să se califice în play-off.

Programul echipelor românești în preliminariile Europa și Conference League

  • Drita – FCSB – Joi, 14 august, 21:00
  • Braga – CFR Cluj – Joi, 14 august, 21:30
  • Spartak Trnava – Universitatea Craiova, Joi, 14 august, 21:30
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi
Fanatik.ro
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi
19:20
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool
19:18
Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului
19:06
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ”
19:01
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite”
18:59
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea”
18:42
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat