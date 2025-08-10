Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit - Antena Sport

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei reprezentante ale României în preliminariile cupelor europene, respectiv în Europa și Conference League. Calificările pentru grupele principale ale competițiilor UEFA sunt analizate extrem de atent de statisticienii de la Football Meets Data, care au prezis recent câte echipe va avea fiecare țară în total în cele trei întreceri ale forului european.

În acest moment, formațiile din Liga 1 luptă pentru accederea în play-off-ul preliminariilor din UEL și UECL.

România va da două echipe în grupele competițiilor UEFA, cred specialiștii

După ce primele manșe din turul 3 preliminar al competițiilor UEFA s-au încheiat, cei de la Football Meets Data au oferit predicții legate de câte echipe va trimite fiecare campionat de pe “bătrânul continent” în fiecare întrecere. Premier League se află în top, cu nouă formații dintr-un total de 20 de cluburi angrenate în primul eșalon englez, o statistică ce se anunță incredibilă.

Poidiumul e completat de La Liga (opt echipe) și de Serie A, Bundesliga și Ligue 1, toate cu șapte echipe anticipate de specialiști. În ceea ce privește fotbalul românesc, statisticienii sunt de părere că România va trimite o echipă în grupa Europa League și alta în grupa Conference League.

📊 Projected number of teams in league stages of 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL (as of 9 Aug):

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🟠🟠🟢

🇪🇸 🔵🔵🔵🔵🔵🟠🟠🟢

🇮🇹 🔵🔵🔵🔵🟠🟠🟢

🇩🇪 🔵🔵🔵🔵🟠🟠🟢

🇫🇷 🔵🔵🔵🟠🟠🟠🟢

🇳🇱 🔵🔵🟠🟠🟠🟢

🇵🇹 🔵🔵🟠🟠🟢

🇨🇿 🔵🟠🟢🟢🟢

🇹🇷 🔵🟠🟢🟢🟢

🇧🇪 🔵🔵🟠🟢

🇬🇷 🔵🟢🟢

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🔵🟠🟢

🇦🇹…

— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 9, 2025