Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: "După, nu e problema mea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”

Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”

Publicat: 1 octombrie 2025, 16:35

Comentarii
Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: După, nu e problema mea

Malcom Edjouma, în timpul unei conferinţe de presă / Captură Antena Sport

Contractul lui Malcom Edjouma cu FCSB expiră în această iarnă şi nu se ştie dacă va mai continua la campioana României. Înaintea meciului cu Young Boys Berna, din etapa a doua a grupei principale Europa League, Edjouma a fost prezent la conferinţa de presă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acolo, el a fost întrebat dacă ar accepta prelungirea contractului, dar a evitat să dea un răspuns concret, susţinând că este concentrat doar la meciul de joi seară, de pe Arena Naţională.

Edjouma, despre viitorul său la FCSB: “Nu trebuie să vorbim acum despre contractul meu”

“Nu trebuie să vorbim acum despre contractul meu, trebuie să vorbim despre meciul de mâine, eu mă concentrez doar pe meciul de mâine. Eu dat tot ce pot. După, nu e problema mea. Ne simțim mai bine după victorii, trebuie să continuăm așa”, a declarat Malcom Edjouma, la conferinţa de presă.

De asemenea, Malcom Edjouma a declarat că nu este deranjat de faptul că Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunţă înaintea partidelor echipa de start şi, mai nou, schimbările:

“Trebuie să continuăm să jucăm cum am făcut-o. Obiectivul este să terminăm în primele opt, trebuie să tratăm toate meciurile serios. Young Boys este o echipă cu experiență mai mare decât Go Ahead Eagles.

Reclamă
Reclamă

E bine să joci în Europa, ritmul e mai ridicat. Nu contează dacă patronul spune echipa. Eu mă pregătesc la fel indiferent. Pentru mine, nu contează”, a mai spus francezul, înainte de FCSB – Young Boys.

  • 800.000 de euro este cota de piaţă a lui Malcom Edjouma, potrivit site-ului transfermarkt.com
  • 8 meciuri a evoluat Malcom Edjouma în acest sezon pentru FCSB în toate competiţiile, marcând un singur gol
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Observator
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
17:08
Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu!
16:59
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj
16:58
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
16:24
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”
15:55
EXCLUSIVCâte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”