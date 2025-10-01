Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: "După, nu e problema mea" - Antena Sport

Contractul lui Malcom Edjouma cu FCSB expiră în această iarnă şi nu se ştie dacă va mai continua la campioana României. Înaintea meciului cu Young Boys Berna, din etapa a doua a grupei principale Europa League, Edjouma a fost prezent la conferinţa de presă.

Acolo, el a fost întrebat dacă ar accepta prelungirea contractului, dar a evitat să dea un răspuns concret, susţinând că este concentrat doar la meciul de joi seară, de pe Arena Naţională.

Edjouma, despre viitorul său la FCSB: “Nu trebuie să vorbim acum despre contractul meu”

“Nu trebuie să vorbim acum despre contractul meu, trebuie să vorbim despre meciul de mâine, eu mă concentrez doar pe meciul de mâine. Eu dat tot ce pot. După, nu e problema mea. Ne simțim mai bine după victorii, trebuie să continuăm așa”, a declarat Malcom Edjouma, la conferinţa de presă.

De asemenea, Malcom Edjouma a declarat că nu este deranjat de faptul că Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunţă înaintea partidelor echipa de start şi, mai nou, schimbările:

“Trebuie să continuăm să jucăm cum am făcut-o. Obiectivul este să terminăm în primele opt, trebuie să tratăm toate meciurile serios. Young Boys este o echipă cu experiență mai mare decât Go Ahead Eagles.