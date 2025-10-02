Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor - Antena Sport

Farul Constanţa a emis un comunicat surprinzător. Echipa constănţeană a precizat că Ianis Zicu nu e antrenorul principal al echipei.
Ianis Zicu a participat până acum la interviurile de după meciuri şi la conferinţele de presă. Totuşi, antrenorul din acte al echipei este Cristian Sava.
Farul a transmis că Ianis Zicu nu e antrenorul constănţenilor! Principal este Cristian Sava
„Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an.
Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.
În acest sens, vă rugăm ca spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare”, a transmis Farul Constanţa într-un comunicat remis gsp.ro.
După ultimul meci al constănţenilor, Farul – Unirea Slobozia 1-1, la conferinţa de presă a apărut surprinzător Cristian Sava. La conferinţa de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia a fost prezent Ianis Zicu.
În comunicatul în care îl anunţa oficial pe Ianis Zicu, Farul transmitea că acesta este “antrenorul principal al echipei Farul Constanța”. Zicu a preluat-o pe Farul după ce a reuşit să o promoveze în prima ligă pe Metaloglobus.
