Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor

Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor

Publicat: 2 octombrie 2025, 18:36

Comentarii
Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor

Ianis Zicu la un meci al Farului (primul de pe bancă, de la stânga la dreapta e Cristian Sava) / Sport Pictures

Farul Constanţa a emis un comunicat surprinzător. Echipa constănţeană a precizat că Ianis Zicu nu e antrenorul principal al echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Zicu a participat până acum la interviurile de după meciuri şi la conferinţele de presă. Totuşi, antrenorul din acte al echipei este Cristian Sava.

Farul a transmis că Ianis Zicu nu e antrenorul constănţenilor! Principal este Cristian Sava

Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an.

Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.

În acest sens, vă rugăm ca spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare”, a transmis Farul Constanţa într-un comunicat remis gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

După ultimul meci al constănţenilor, Farul – Unirea Slobozia 1-1, la conferinţa de presă a apărut surprinzător Cristian Sava. La conferinţa de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia a fost prezent Ianis Zicu.

În comunicatul în care îl anunţa oficial pe Ianis Zicu, Farul transmitea că acesta este “antrenorul principal al echipei Farul Constanța”. Zicu a preluat-o pe Farul după ce a reuşit să o promoveze în prima ligă pe Metaloglobus.

Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la CâlnicVirusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Observator
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
19:31
Fiul lui Zinedine Zidane, convocat în premieră după ce a ales să joace pentru altă națională
19:12
VideoScandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen
18:56
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo”
18:49
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți”
18:38
FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele de start
18:12
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie