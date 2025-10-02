Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor - Antena Sport

Ianis Zicu la un meci al Farului (primul de pe bancă, de la stânga la dreapta e Cristian Sava) / Sport Pictures

Farul Constanţa a emis un comunicat surprinzător. Echipa constănţeană a precizat că Ianis Zicu nu e antrenorul principal al echipei.

Ianis Zicu a participat până acum la interviurile de după meciuri şi la conferinţele de presă. Totuşi, antrenorul din acte al echipei este Cristian Sava.

Farul a transmis că Ianis Zicu nu e antrenorul constănţenilor! Principal este Cristian Sava

„Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an.

Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.

În acest sens, vă rugăm ca spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare”, a transmis Farul Constanţa într-un comunicat remis gsp.ro.