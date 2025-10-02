După Kurt Zouma, CFR e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.000.000 € - Antena Sport

CFR Cluj e aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Gruparea patronată de Neluţu Varga ar putea să îl aducă pe Hakim Ziyech (32 de ani), jucător cotat în trecut la 50 de milioane de euro!

Cotat în prezent la 4.5 milioane de euro, Ziyech este liber de contract după despărţirea de formaţia din Qatar Al-Duhail.

Britanicii au scris că Ziyech i s-ar putea alătura lui Zouma la CFR Cluj

”Kurt Zouma începe o revoluție, eroul lui West Ham se pregătește de reuniunea cu vedeta de 33 de milioane de lire sterline.

E devreme, dar fostul căpitan al lui West Ham, Kurt Zouma, pare că a pornit o revoluție la CFR Cluj. Când și-a dat acordul pentru un transfer răsunător, era greu de crezut că poate fi depășit. (…) Pare că a pornit un fel de trend.

La câteva zile după sosirea sa la Cluj, i s-a alăturat Islam Slimani, fost atacant la Leicester, Newcastle, AS Monaco și Sporting Lisabona. Marcus Coco e și el acolo.