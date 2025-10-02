După Kurt Zouma, CFR e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.000.000 € - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 2 octombrie 2025, 17:44

Kurt Zouma / Facebook CFR Cluj

CFR Cluj e aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Gruparea patronată de Neluţu Varga ar putea să îl aducă pe Hakim Ziyech (32 de ani), jucător cotat în trecut la 50 de milioane de euro!

Cotat în prezent la 4.5 milioane de euro, Ziyech este liber de contract după despărţirea de formaţia din Qatar Al-Duhail.

Britanicii au scris că Ziyech i s-ar putea alătura lui Zouma la CFR Cluj

Kurt Zouma începe o revoluție, eroul lui West Ham se pregătește de reuniunea cu vedeta de 33 de milioane de lire sterline.

E devreme, dar fostul căpitan al lui West Ham, Kurt Zouma, pare că a pornit o revoluție la CFR Cluj. Când și-a dat acordul pentru un transfer răsunător, era greu de crezut că poate fi depășit. (…) Pare că a pornit un fel de trend.

La câteva zile după sosirea sa la Cluj, i s-a alăturat Islam Slimani, fost atacant la Leicester, Newcastle, AS Monaco și Sporting Lisabona. Marcus Coco e și el acolo.

Dintr-o dată, există și posibilitatea ca fostul fotbalist al lui Chelsea, Hakim Ziyech, să li se alăture lui Zouma și Slimani. Această perspectivă nu pare imposibilă”, a scris publicaţia britanică hammers.news.

La fel ca şi Kurt Zouma (30 de ani), Hakim Ziyech a câştigat UEFA Champions League cu Chelsea în sezonul 2020 – 2021. Cei doi au cucerit şi Supercupa Europei în 2021, cu aceeaşi echipă.

Ziyech mai are în palmares un titlu şi o Cupă a Olandei cu Ajax şi FIFA Club World Cup, în 2021, cu Chelsea. Totodată, mai are două titluri în Turcia, cu Galatasaray şi o Cupă a Turciei, cu aceeaşi echipă.

Hakim Ziyech are 64 de meciuri jucate pentru naţionala Marocului, pentru care a marcat şi 25 de goluri. În 2020, Chelsea îi plătea lui Ajax 40 de milioane de euro pentru a-l transfera.

Kurt Zouma, care ar putea deveni coleg cu Ziyech la CFR Cluj, a evoluat până acum un singur meci pentru formaţia din Gruia, în campionat, în meciul ardelenilor cu UTA, scor 1-1. Zouma a fost introdus pe teren în minutul 80. A încasat un cartonaş galben în minutul 86 al meciului.

