Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie” - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie”

Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie”

Daniel Işvanca Publicat: 2 octombrie 2025, 17:50

Comentarii
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: Îmi doresc să mănânce o bătaie”

Gigi Becali / Antena Sport

Universitatea Craiova debutează joi seară în grupa principală de UEFA Conference League și înfruntă Rakow, formație din prima ligă poloneză. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o serie de două etape consecutive fără victorie în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a vorbit în ziua partidei, având în vedere că și FCSB evoluează în cupele europene și i-a ironizat pe „leii” din Bănie. Campioana din Liga 1 și Universitatea Craiova se întâlnesc în campionatul intern.

Gigi Becalli nu se dezminte! Patronul FCSB i-a ironizat pe olteni

Universitatea Craiova este pregătită de o nouă seară europeană. Formația antrenată de Mirel Rădoi va debuta în faza principală a UEFA Conference League pe terenul celor de la Rakow, echipă unde evoluează și românul Bogdan Racovițan.

Gigi Becali a oferit mai multe detalii despre echipa de start cu care FCSB va începe confruntarea cu Young Boys Berna, dar nu a ratat ocazia de a-și ironiza adversara din campionatul României.

„(n.r. Vă veți uita la meciul Craiovei de diseară? Ce vă doriți de la meciul Craiovei?) Nu mă uit. Eu îmi doresc să mănânce o bătaie! Așa îmi doresc. Voi vă doriți ce vă doriți, eu spun ce vreau eu. Bine, dacă voiam așa de mult, mă uitam să le țin ghina.

Reclamă
Reclamă

Nu mă interesează de ei, pe mine mă interesează de ei duminică (n.r. FCSB – Universitatea Craiova). Mă interesează meciurile Craiovei din campionat. Vreau să ia bătaie și să fie descurajați! Cine vrea ca adversarul lui să câștige? Sunt cu Mirel, dar ce să fac acum? Asta e.

Mai tare e sentimentul ăsta de adversar, decât de cel de rudenie cu Mirel. Eu aș vrea, dar sunt lucruri pe care nu le poți controla”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la CâlnicVirusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Observator
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
19:12
VideoScandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen
18:56
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo”
18:49
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți”
18:38
FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele de start
18:36
Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
18:12
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 4 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie