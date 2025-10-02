Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie” - Antena Sport

Universitatea Craiova debutează joi seară în grupa principală de UEFA Conference League și înfruntă Rakow, formație din prima ligă poloneză. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o serie de două etape consecutive fără victorie în campionat.
Gigi Becali a vorbit în ziua partidei, având în vedere că și FCSB evoluează în cupele europene și i-a ironizat pe „leii” din Bănie. Campioana din Liga 1 și Universitatea Craiova se întâlnesc în campionatul intern.
Gigi Becalli nu se dezminte! Patronul FCSB i-a ironizat pe olteni
Universitatea Craiova este pregătită de o nouă seară europeană. Formația antrenată de Mirel Rădoi va debuta în faza principală a UEFA Conference League pe terenul celor de la Rakow, echipă unde evoluează și românul Bogdan Racovițan.
Gigi Becali a oferit mai multe detalii despre echipa de start cu care FCSB va începe confruntarea cu Young Boys Berna, dar nu a ratat ocazia de a-și ironiza adversara din campionatul României.
„(n.r. Vă veți uita la meciul Craiovei de diseară? Ce vă doriți de la meciul Craiovei?) Nu mă uit. Eu îmi doresc să mănânce o bătaie! Așa îmi doresc. Voi vă doriți ce vă doriți, eu spun ce vreau eu. Bine, dacă voiam așa de mult, mă uitam să le țin ghina.
Nu mă interesează de ei, pe mine mă interesează de ei duminică (n.r. FCSB – Universitatea Craiova). Mă interesează meciurile Craiovei din campionat. Vreau să ia bătaie și să fie descurajați! Cine vrea ca adversarul lui să câștige? Sunt cu Mirel, dar ce să fac acum? Asta e.
Mai tare e sentimentul ăsta de adversar, decât de cel de rudenie cu Mirel. Eu aș vrea, dar sunt lucruri pe care nu le poți controla”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.
