Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie” - Antena Sport

Universitatea Craiova debutează joi seară în grupa principală de UEFA Conference League și înfruntă Rakow, formație din prima ligă poloneză. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o serie de două etape consecutive fără victorie în campionat.

Gigi Becali a vorbit în ziua partidei, având în vedere că și FCSB evoluează în cupele europene și i-a ironizat pe „leii” din Bănie. Campioana din Liga 1 și Universitatea Craiova se întâlnesc în campionatul intern.

Gigi Becalli nu se dezminte! Patronul FCSB i-a ironizat pe olteni

Universitatea Craiova este pregătită de o nouă seară europeană. Formația antrenată de Mirel Rădoi va debuta în faza principală a UEFA Conference League pe terenul celor de la Rakow, echipă unde evoluează și românul Bogdan Racovițan.

Gigi Becali a oferit mai multe detalii despre echipa de start cu care FCSB va începe confruntarea cu Young Boys Berna, dar nu a ratat ocazia de a-și ironiza adversara din campionatul României.

„(n.r. Vă veți uita la meciul Craiovei de diseară? Ce vă doriți de la meciul Craiovei?) Nu mă uit. Eu îmi doresc să mănânce o bătaie! Așa îmi doresc. Voi vă doriți ce vă doriți, eu spun ce vreau eu. Bine, dacă voiam așa de mult, mă uitam să le țin ghina.