Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: "Alibec va marca" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca”

Publicat: 2 octombrie 2025, 14:29

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Gigi Becali a anunţat echipa de start a campioanei FCSB pentru meciul cu Young Boys Berna, ce va avea loc în această seară, de la 19:45, în runda a doua a grupei de Europa League.

Patronul roş-albaştrilor mizează pe Denis Alibec atunci când vine vorba despre marcatorii echipei sale de pe Arena Naţională. Ar fi prima reuşită a atacantului cotat la 600.000 de euro din acest sezon, în care şi-a trecut în cont doar un assist.

Gigi Becali a anunţat echipa de start pentru FCSB – Young Boys Berna

“Cea pe care o știti va fi echipa de start. Trei puncte! Dacă ar fi să mizez pe cineva că va marca, acela ar fi Denis Alibec”, a spus Becali, citat de gsp.ro.

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, M. Popescu, Ngezana, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Popescu, Cisotti – Alibec

Înainte de partida cu elveţienii, FCSB a înegistrat două victorii consecutive, care au scos-o din criza începutului de sezon. Roş-albaştrii au trecut de Go Ahead Eagles (1-0) şi de Oţelul Galaţi (1-0).

De partea cealaltă, Young Boys e ultima în clasamentul grupei de Europa League, după ce a fost învinsă pe teren propriu, fără drept de apel, cu 1-4, de Panathinaikos.

