Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: "Ăsta e adevărul" - Antena Sport

Fabio Capello a analizat în studioul Sky Sport victoria lui Inter din Liga Campionilor contra Slaviei Praga, scor 3-0. Marele antrenor italian l-a remarcat pe Hakan Calhanoglu din echipa lui Cristi Chivu, după care a vorbit despre diferența dintre forma jucătorilor din campionat, în comparație cu Liga Campionilor.

Tehnicianul care a cucerit o Ligă a Campionilor și cinci titluri în Serie A a recunoscut că Inter este în acest moment o echipă pe val, în contextul în care “nerazzurrii” au legat patru victorii la rând. Declarațiile lui Capello vin în contextul în care în trecut nu s-a ferit să aibă și o atitudine critică la adresa lui Inter.

Fabio Capello recunoaște forma bună a Interului

După meciul de pe Giuseppe Meazza, Capello a vorbit despre Calhanoglu și a mărturisit că prestația fotbalistului turc i-a adus aminte de forma sa din trecut. În plus, antrenorul italian a analizat situația din prezent a elevilor lui Cristi Chivu, fără să spună însă ceva concret și despre antrenorul român.

“Am văzut o Inter puternică. Adversarii nu au pus mari probleme, dar am văzut unii jucătorii și păreau bine. Calhanoglu a avut câteva intervenții prin alunecare și s-a chinuit, mi-a plăcut de el, l-am văzut ca pe vremuri.

E clar că unii jucători își revin pe plan individual. Cei care au intrat azi au jucat foarte bine în comparație cu meciul contra lui Cagliari, doar semne pozitive.