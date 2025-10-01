Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: "Ăsta e adevărul" - Antena Sport

Fabio Capello a analizat în studioul Sky Sport victoria lui Inter din Liga Campionilor contra Slaviei Praga, scor 3-0. Marele antrenor italian l-a remarcat pe Hakan Calhanoglu din echipa lui Cristi Chivu, după care a vorbit despre diferența dintre forma jucătorilor din campionat, în comparație cu Liga Campionilor.
Tehnicianul care a cucerit o Ligă a Campionilor și cinci titluri în Serie A a recunoscut că Inter este în acest moment o echipă pe val, în contextul în care “nerazzurrii” au legat patru victorii la rând. Declarațiile lui Capello vin în contextul în care în trecut nu s-a ferit să aibă și o atitudine critică la adresa lui Inter.
Fabio Capello recunoaște forma bună a Interului
După meciul de pe Giuseppe Meazza, Capello a vorbit despre Calhanoglu și a mărturisit că prestația fotbalistului turc i-a adus aminte de forma sa din trecut. În plus, antrenorul italian a analizat situația din prezent a elevilor lui Cristi Chivu, fără să spună însă ceva concret și despre antrenorul român.
“Am văzut o Inter puternică. Adversarii nu au pus mari probleme, dar am văzut unii jucătorii și păreau bine. Calhanoglu a avut câteva intervenții prin alunecare și s-a chinuit, mi-a plăcut de el, l-am văzut ca pe vremuri.
E clar că unii jucători își revin pe plan individual. Cei care au intrat azi au jucat foarte bine în comparație cu meciul contra lui Cagliari, doar semne pozitive.
Inter e o echipă pe val, ăsta e adevărul, caută ceva diferit. Nu e ușor să intri în mintea jucătorilor, blocajele mentale sunt greu de «spart». Poate sunt mai puțin concentrați în campionat decât au fost în Liga Campionilor“, a spus legendarul antrenor, potrivit fcinter1908.it.
Pentru Chivu și elevii săi urmează două meciuri în campionat, contra lui Cremonese și AS Roma, după care se va duela în Liga Campionilor cu Royale Union Saint-Gilloise.
