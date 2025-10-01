Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj - Antena Sport

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a reacționat după cartonașul roșu încasat de Nicușor Bancu, în meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, încheiat cu scorul de 2-2. Atunci, căpitanul oltenilor a fost eliminat după un duel cu Armstrong.

Mai mult decât atât, Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a fost sancționat și el pentru incidentele de la meciul cu FCSB, disputat pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Nicușor Bancu a fost suspendat două etape după meciul cu Dinamo

Eliminarea lui Nicușor Bancu a fost aspru contestată de oficialii Universității Craiova, iar acum a venit și nota de plată pentru căpitanul oltenilor. Potrivit digisport.ro, fundașul din Bănie va lipsi două etape, după ce Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a sancționat.

Duelu său cu Armstrong a fost comentat și de fostul arbitru Marius Avram, care a explicat că decizia luată de Viorel Cojocaru a fost eronată, asta pentru că și fotbalistul de la Dinamo ar fi trebui eliminat pentru gestul său de la aceeași fază.

Cristi Balaj, pedepsit și el pentru incidentul de la jocul cu FCSB

Nici Cristi Balaj nu a scăpat nepedepsit pentru eliminarea din meciul cu FCSB, disputat la Cluj. Atunci, președintele celor de la CFR a solicitat eliminarea lui Mihai Popescu, dar a fost trimis mai devreme la vestiare.