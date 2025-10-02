Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 2 octombrie 2025, 18:56

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB caută a doua victorie consecutivă în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României primește vizita celor de la Young Boys Berna, iar disputa are loc pe Arena Națională din București.

Într-o intervenție telefonică dinaintea partidei, Gigi Becali a anunțat care este primul nume care va părăsi gruparea roș-albastră în perioada de transferuri din iarnă.

David Kiki are zilele numărate la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

Rezervă la disputa dintre FCSB și Young Boys, David Kiki are zilele numărate la campioana României, în ciuda faptului că actualul său contract este valabil până în vara anului 2027.

Patronul Gigi Becali a explicat că va rezilia contractul fundașului de 31 de ani în perioada de transferuri din iarnă, pentru a avea disponibil un loc pe lista UEFA. El fusese adus gratis de la Farul Constanța în vara anului 2024.

„Kiki e ceva… abia aştept să vină iarna, să-l scot din lot. (n.r. Kiki mai are contract.) Ce treabă are? Îi dăm banii omului. Nu mai ţin un loc ocupat acolo”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit orangesport.ro.

  • 14 meciuri a jucat David Kiki la FCSB
  • 500.000 de euro este cota de piață a fundașului stânga
  • Un titlu de campion al României și Supercupa a câștigat alături de gruparea roș-albastră
