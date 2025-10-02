Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo” - Antena Sport

FCSB caută a doua victorie consecutivă în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României primește vizita celor de la Young Boys Berna, iar disputa are loc pe Arena Națională din București.
Într-o intervenție telefonică dinaintea partidei, Gigi Becali a anunțat care este primul nume care va părăsi gruparea roș-albastră în perioada de transferuri din iarnă.
David Kiki are zilele numărate la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali
Rezervă la disputa dintre FCSB și Young Boys, David Kiki are zilele numărate la campioana României, în ciuda faptului că actualul său contract este valabil până în vara anului 2027.
Patronul Gigi Becali a explicat că va rezilia contractul fundașului de 31 de ani în perioada de transferuri din iarnă, pentru a avea disponibil un loc pe lista UEFA. El fusese adus gratis de la Farul Constanța în vara anului 2024.
„Kiki e ceva… abia aştept să vină iarna, să-l scot din lot. (n.r. Kiki mai are contract.) Ce treabă are? Îi dăm banii omului. Nu mai ţin un loc ocupat acolo”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit orangesport.ro.
- 14 meciuri a jucat David Kiki la FCSB
- 500.000 de euro este cota de piață a fundașului stânga
- Un titlu de campion al României și Supercupa a câștigat alături de gruparea roș-albastră
- Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
- După Kurt Zouma, CFR e aproape să transfere un alt câştigător de Champions League! Era cotat la 50.000.000 €
- Revenire importantă la Dinamo înaintea meciului cu Unirea Slobozia. Anunțul lui Zeljko Kopic: „S-a antrenat intens”
- Cătălin Cîrjan are planuri mari la Dinamo: “Îmi doresc să trag echipa după mine”. Ce a spus despre placare
- Reacţia lui Gigi Becali, după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova