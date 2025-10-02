Închide meniul
A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: "Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs”

A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs”

Publicat: 2 octombrie 2025, 12:54

A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs

Jucătorii Stelei / Sport Pictures

Gigi Neţoiu, fost investitor la Universitatea Craiova, Dinamo şi FC Voluntari a declarat că a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori din Turcia. Acesta a ajuns chiar la masa negocierilor, alături de Anghel Iordănescu, dar şi de Angel Tîlvar, fostul ministru al Apărării Naţionale.

Discuţiile nu s-au concretizat, chiar dacă Neţoiu şi investitorii turci au fost dispuşi să investească în clubul din Ghencea. Motivul? Suma uriaşă cerută de “militari”.

Gigi Neţoiu a vrut să cumpere Steaua alături de doi turci: “Mi-au zis că evaluzează la 20 de milioane”

Potrivit lui Gigi Neţoiu, suma cerută pentru cumpărarea echipei a fost de 20 de milioane de euro, motiv pentru care Neţoiu şi investitorii turci s-au retras:

“Da, așa este. Aveam doi investitori care sunt asociații mei și în afaceri, din Turcia. Și am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru, și cu domnul Anghel Iordănescu. Și mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Eduard Bachide, secretar de stat.

Că 20 de milioane, că emblema, palmaresul. Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100.000, Timișoara pe 50.000, ce aveți voi?! Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul.

Acum, în primul rând, sunt unele dintre cele mai puternice firme din Turcia. Nu se punea problema că nu aveau bani să investească pentru performanță. Ei știu cine e Steaua, le-am explicat, plus că toți jucătorii ar fi vrut, Bumbescu, Iovan. Toți! Cine a fost Steaua și ce a ajuns Steaua. A ajuns să joace cu Dumbrăvița, mai bine stai în banca ta. E de râs, Steaua a câștigat Cupa Campionilor și joacă împotriva lui Metalul Buzău sau Dumbrăvița”, a declarat Gigi Neţoiu, potrivit prosport.ro.

De asemenea, Gigi Neţoiu nu înţelege de ce şefii clubului din Ghencea nu încearcă să facă mai mult pentru ca echipa să poată reveni în prima ligă şi să se lupte pentru trofee. Neţoiu invocă privatizarea şi chiar o fuziune cu FCSB, în condiţiile în care foarte mulţi suporteri stelişti susţin acum echipa lui Gigi Becali:

“FCSB nu e Steaua, drept dovadă ce au spus instanțele, palmaresul, totul este la CSA Steaua. Însă nu-i înțeleg nici pe cei de acolo, de ce nu au făcut o fuziune, de ce nu au privatizat-o, o parte dintre suporteri sunt acolo, alta în partea cealaltă. Lumea trebuie să înțeleagă: Steaua? Ce e asta, club departamental al Armatei? Ce e asta a Armatei? Trebuie să faci un pas, așa de ce arunci banii? Ce a făcut Steaua anul trecut? A făcut figurație, dacă nu a avut obiectiv.

Cum să mobilizezi sau să motivezi jucătorii când tu nu ai niciun fel de obiectiv! Hai, mai bine, să jucăm fără bani, ne întâlnim, facem un meci amical, bem o bere, nu cheltuim milioane de euro de la armată, că se vaită că nu au bani și bagă milioane într-o echipă care nu are vreun obiectiv”, a mai spus Neţoiu.

