A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: "Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs" - Antena Sport

Gigi Neţoiu, fost investitor la Universitatea Craiova, Dinamo şi FC Voluntari a declarat că a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori din Turcia. Acesta a ajuns chiar la masa negocierilor, alături de Anghel Iordănescu, dar şi de Angel Tîlvar, fostul ministru al Apărării Naţionale.

Discuţiile nu s-au concretizat, chiar dacă Neţoiu şi investitorii turci au fost dispuşi să investească în clubul din Ghencea. Motivul? Suma uriaşă cerută de “militari”.

Gigi Neţoiu a vrut să cumpere Steaua alături de doi turci: “Mi-au zis că evaluzează la 20 de milioane”

Potrivit lui Gigi Neţoiu, suma cerută pentru cumpărarea echipei a fost de 20 de milioane de euro, motiv pentru care Neţoiu şi investitorii turci s-au retras:

“Da, așa este. Aveam doi investitori care sunt asociații mei și în afaceri, din Turcia. Și am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru, și cu domnul Anghel Iordănescu. Și mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Eduard Bachide, secretar de stat.

Că 20 de milioane, că emblema, palmaresul. Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100.000, Timișoara pe 50.000, ce aveți voi?! Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul.