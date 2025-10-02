Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB - Young Boys: „Am fost nedrepți” - Antena Sport

Elias Charalambous a oferit declarații despre titularul surpriză de la FCSB pentru partida cu Young Boys, din etapa a doua a grupei de Europa League. Antrenorul campioanei a vorbit despre Octavian Popescu, jucător anunțat în echipa de start de Gigi Becali.
Mijlocașul campioanei a fost rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor. El a fost ultima dată titular în derby-ul cu Rapid, disputat pe 17 august.
Elias Charalambous, ferm despre Octavian Popescu înainte de FCSB – Young Boys
Elias Charalambous s-a declarat convins de faptul că Octavian Popescu va profita de șansa care i-a fost oferită. Și Valentin Crețu e titular în duelul cu Young Boys, jucător care a fost accidentat și a ratat ultimele patru meciuri ale roș-albaștrilor.
Totodată, Charalambous a transmis că jucătorii săi trebuie să se apere excelent și să fie agresivi în meciul cu elvețienii, pentru a obține a doua victorie din grupa de Europa League. În primul meci, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.
„Avem un meci european, am avut un start bun, sper să o ținem tot așa. Young Boys e o echipă dificilă, una foarte ofensivă, trebuie să ne apărăm foarte bine, să ținem de minge, să fim agresivi.
Am spus-o că poate am fost nedrepți cu Tavi, are o șansă în acest meci să-și arate calitatea, Crețu e și el 100%. Denis Alibec a jucat primul meci după mult timp, cu Go Ahead, e o nouă oportunitate pentru el. Ne poate ajuta, sper să marcheze.
E o vreme extraordinară pentru fotbal, pentru jucători, nu pentru spectatori”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Young Boys.
Echipele de start la FCSB – Young Boys:
FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, O. Popescu, Thiam – Alibec.
Rezerve: Udrea, Zima – Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic.
Antrenor: Elias Charalambous
Young Boys: Keller – Janko, Lauper, Benito, Hadjam – Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovic.
Rezerve: Lindner, Marzino – Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Mambwa, Smith, Fassnacht, Tsimba,
Antrenor: Giorgio Contini
