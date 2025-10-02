Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB - Young Boys: „Am fost nedrepți” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți”

Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți”

Publicat: 2 octombrie 2025, 18:49

Comentarii
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: Am fost nedrepți”

Octavian Popescu, în timpul unui antrenament la FCSB/ Sport Pictures

Elias Charalambous a oferit declarații despre titularul surpriză de la FCSB pentru partida cu Young Boys, din etapa a doua a grupei de Europa League. Antrenorul campioanei a vorbit despre Octavian Popescu, jucător anunțat în echipa de start de Gigi Becali. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul campioanei a fost rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor. El a fost ultima dată titular în derby-ul cu Rapid, disputat pe 17 august.  

Elias Charalambous, ferm despre Octavian Popescu înainte de FCSB – Young Boys 

Elias Charalambous s-a declarat convins de faptul că Octavian Popescu va profita de șansa care i-a fost oferită. Și Valentin Crețu e titular în duelul cu Young Boys, jucător care a fost accidentat și a ratat ultimele patru meciuri ale roș-albaștrilor. 

Totodată, Charalambous a transmis că jucătorii săi trebuie să se apere excelent și să fie agresivi în meciul cu elvețienii, pentru a obține a doua victorie din grupa de Europa League. În primul meci, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.  

Avem un meci european, am avut un start bun, sper să o ținem tot așa. Young Boys e o echipă dificilă, una foarte ofensivă, trebuie să ne apărăm foarte bine, să ținem de minge, să fim agresivi.  

Reclamă
Reclamă

Am spus-o că poate am fost nedrepți cu Tavi, are o șansă în acest meci să-și arate calitatea, Crețu e și el 100%. Denis Alibec a jucat primul meci după mult timp, cu Go Ahead, e o nouă oportunitate pentru el. Ne poate ajuta, sper să marcheze.  

E o vreme extraordinară pentru fotbal, pentru jucători, nu pentru spectatori”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Young Boys. 

Echipele de start la FCSB – Young Boys: 

Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la CâlnicVirusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
Reclamă

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, O. Popescu, Thiam – Alibec.  

Rezerve: Udrea, Zima – Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic.  

Antrenor: Elias Charalambous 

Young Boys: Keller – Janko, Lauper, Benito, Hadjam – Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovic.  

Rezerve: Lindner, Marzino – Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Mambwa, Smith, Fassnacht, Tsimba,  

Antrenor: Giorgio Contini 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie