Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova - Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” - Antena Sport

Universitatea Craiova și Dinamo București au făcut spectacol în cel mai tare meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a încheiat disputa în inferioritate numerică.

După un conflict cu Armstrong, Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu. Centralul Cojocaru a vizualizat un moment dintre cei doi pe monitorul VAR și a luat decizia de a-l elimina pe căpitanul oltenilor.

Marius Avram a criticat decizia lui Viorel Cojocaru

Universitatea Craiova și Dinamo București au remizat în cel mai important joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Partida a avut un ritm foarte bun, iar dramatismul a atins cote înalte pe final.

Momentul cel mai important a fost cu siguranță eliminarea lui Bancu, care și-a lovit un adversar și a fost sancționat de centralul Viorel Cojocaru. Marius Avram a comentat decizia luată de arbitru și a explicat de ce a greșit.

„Are loc un fault al jucătorului de la Dinamo, după care sunt două gesturi, ambele de comportare violentă. Este greu să mă convingă cineva că Armstrong nu și-a dat seama și îl calcă pe Bancu, este clar un gest intenționat, se încadrează la comportament violent, folosește brutalitate asupra unui adversar, fără a juca mingea.