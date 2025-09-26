Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova - Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” - Antena Sport

Universitatea Craiova și Dinamo București au făcut spectacol în cel mai tare meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a încheiat disputa în inferioritate numerică.
După un conflict cu Armstrong, Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu. Centralul Cojocaru a vizualizat un moment dintre cei doi pe monitorul VAR și a luat decizia de a-l elimina pe căpitanul oltenilor.
Marius Avram a criticat decizia lui Viorel Cojocaru
Universitatea Craiova și Dinamo București au remizat în cel mai important joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Partida a avut un ritm foarte bun, iar dramatismul a atins cote înalte pe final.
Momentul cel mai important a fost cu siguranță eliminarea lui Bancu, care și-a lovit un adversar și a fost sancționat de centralul Viorel Cojocaru. Marius Avram a comentat decizia luată de arbitru și a explicat de ce a greșit.
„Are loc un fault al jucătorului de la Dinamo, după care sunt două gesturi, ambele de comportare violentă. Este greu să mă convingă cineva că Armstrong nu și-a dat seama și îl calcă pe Bancu, este clar un gest intenționat, se încadrează la comportament violent, folosește brutalitate asupra unui adversar, fără a juca mingea.
Se vede clar că asta a vrut. Acea împingere cu piciorul, arată că intenția lui asta a fost. Bancu a fost eliminat corect, dar decizia corectă era cartonaș roșu pentru amândoi. Armstrong nu este la primul gest. Și etapa trecută am analizat un gest similar, la Farul cu Dinamo. Atunci tot el a călcat intenționat un adversar. Deci e posibil să aibă unele momente în care nu își dă seama ce face.
A fost chemat arbitrul la ecran, iar Cojocaru a avut toate elementele pentru a lua decizia corectă, însă nu a făcut-o”, a explicat Marius Avram, potrivit digisport.ro.
