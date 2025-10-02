Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore

Publicat: 2 octombrie 2025, 18:12

Charles Leclerc / Profimedia Images

Charles Leclerc a declarat că fanii echipei Ferrari nu ar trebui să se aştepte la miracole la Marele Premiu din Singapore, din acest weekend, şi consideră că şansele echipei italiene de a câştiga o cursă în acest sezon sunt neglijabile, relatează Reuters.

Marele Premiu din Singapore se vede exclusiv în Universul Antena. Antrenamentele sunt transmise în AntenaPLAY, calificările sunt sâmbătă pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, iar marea cursă e duminică, de la ora 14:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Charles Leclerc, mesaj către fanii lui Ferrari: “Nu ne putem aştepta la miracole”

Ferrari a fost aproape de McLaren în campionatul constructorilor de anul trecut, dar în actualul sezon, fiind cu 337 de puncte în urma campionilor cu şapte curse rămase în această campanie, se resemnează să lupte cu Mercedes şi Red Bull pentru locul al doilea.

Leclerc a obţinut patru locuri trei şi un loc doi în acest an, dar consideră că este puţin probabil ca el sau coechipierul său Lewis Hamilton să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului înainte de sfârşitul sezonului.

Cred că este foarte puţin probabil, din nou, pentru că, din păcate, McLaren este foarte puternic când este cald”, a declarat el joi. “Deci, în comparaţie cu principalii noştri concurenţi, s-ar putea să fim mai puternici, dar în comparaţie cu McLaren, nu cred că vom avea vreodată avantajul. Dar nu se ştie niciodată. Adică, aştept cu nerăbdare să văd unde vom fi în acest weekend şi cred că poate o altă şansă ar putea fi Vegas”.

Singapore a fost desemnată joi de FIA drept o cursă cu „risc de caniculă”, dar nici măcar perspectiva temperaturilor ridicate, condiţii care au favorizat Ferrari în acest an, nu l-a făcut pe Leclerc să fie încrezător.

Nu cred că ne putem aştepta la miracole”, a declarat monegascul. „Nu cred că ne aşteptăm să fim mai competitivi. Dimpotrivă, am simţit că McLaren va avea un avantaj şi mai mare pe un circuit ca acesta, aşa că s-ar putea să fim puţin mai departe de McLaren”.

Programul Marelui Premiu din Singapore

Vineri

  • 12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 16:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 12:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 15:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

  • 14:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)

 

