"Stau bine cu inima, iau pastile!" Dorinel Munteanu, reacţie savuroasă după ce Oţelul a urcat pe primul loc în play-out - Antena Sport

De asemenea, fostul internaţional a mai declarat că echipa sa ar fi putut juca în play-off, în acest sezon, fiind mândru de ceea ce a realizat la Galaţi.

„După un joc extrem de greu, pe care l-am avut azi, și după programul din ultima lună, nu pot decât să fiu mulțumit de parcurs. Avem 5 victorii, un egal și o înfrângere. Cred că e mai mult decât bine. Știam că azi avem în față un adversar puternic și am cerut echipei să se gândească la acest joc. Ne-am organizat foarte bine. Efortul băieților a fost atât de mare încât nu am dat șansa adversarului să fie foarte foarte periculos. Am luat 3 puncte meritate. Iar acum ne gândim la următorul joc, cu Petrolul.

De la începutul campionatului le-am spus jucătorilor să aibă încredere. Dacă era mai atenți în tur, poate jucam în play-off. Dar stăm bine. Acum un an nu aveam nicio șansă, iar acum toată lumea trebuie să fie mândră de ce am realizat.

Sperăm să câștigăm și restul meciurilor și să terminăm cu bine anul. Nu voi menaja niciun jucător în acest final de sezon. Nu am de ce. Pentru mine, meciurile oficiale sunt mai bune decât antrenamentele. Le dau posibilitatea jucătorilor să demonstreze că mă pot baza pe ei. Am o listă lungă, iar dacă jucătorii demonstrează că merită, eu merg pe continuitate

(N.r. Cum staţi cu sănătatea) Cu inima stau bine. Iau pastile (n.r- râde).

Pentru noi a fost un meci important. Nu e vorba doar de puncte, ci și de banii din drepturile TV. Cu cât suntem mai sus, cu atât e mai bine. Orice bani e important. O parte se duc la jucători, o parte la cheltuielile de zi cu zi", a declarat Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă, citat de gsp.ro. Oțelul Galați va avea un nou stadion de 100 de milioane de euro! Veste uriașă pentru Dorinel Munteanu Oțelul Galați va avea un nou stadion. Echipa lui Dorinel Munteanu a primit o veste senzațională! Primarul oraşului Galaţi, Ionuţ Pecheanu, a anunţat, într-o conferinţă de presă, începerea studiului de fezabilitatea în vederea construirii unui stadion de 25-30.000 de locuri, pe baza arenei Dunărea. „Pentru că toate lucrurile frumoase te obligă la ceva, sunt în postura de a vă anunţa că dăm drumul la studiul de fezabilitate pentru viitorul stadion de aici de la Galaţi, care urmează a fi construit pe baza stadionului Dunărea. Vom vedea dacă vom putea obţine ceva din această jumătate de stadion pe care deja o avem construită, pentru că toate stadioanele moderne au alte utilităţi. Va fi un stadion de 25.000, maximum 30.000 de locuri. E un proiect care probabil va avea nevoie de şase luni de zile pentru a avea proiectul de fezabilitate din calculele noastre. Se va ridica la suma de 100 de milioane de euro. Banii vor veni probabil în cea mai mare parte de la Compania Naţională de Investiţii şi de la bugetul local. Mai avem de trecut un singur hop, ne dorim ca săptămâna viitoare să avem şi Hotărârea de Guvern pentru ca mai apoi să înceapă licitaţia. Suntem singura echipă din Moldova care a reuşit să câştige campionatul (de fotbal) şi cred că Moldova, nu doar Galaţiul, are nevoie de o astfel de construcţie", a declarat Pecheanu, potrivit agerpres.ro.

