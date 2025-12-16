Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: "Nicio emoţie" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: "Nicio emoţie"

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: "Nicio emoţie"

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: “Nicio emoţie”

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 10:01

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: Nicio emoţie

Gigi Becali, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid. Patronul campioanei a descris partida cu marea rivală ca fiind una “vitală” pentru echipa sa.

Gigi Becali vrea cele trei puncte în duelul care se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida din etapa a 21-a din Liga 1 este ultima pe care cele două echipe o vor disputa în acest an.

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înainte de FCSB – Rapid

După victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0, Gigi Becali a vorbit despre derby-ul cu Rapid. Patronul campioanei a declarat că meciul este unul extrem de important pentru FCSB, iar în cazul unei victorii, campioana nu va mai avea emoţii privind calificarea în play-off.

“Meciul cu Rapid nu e important, e vital. Dacă batem Rapidul, nu mai există nicio emoție de play-off”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Rapid.

FCSB are un moral bun înaintea meciului cu Rapid, campioana fiind neînvinsă în Liga 1 de şapte etape. De cealaltă parte, Rapid a câştigat un singur meci din ultimele cinci disputate, în toate competiţiile.

Rapid e lider după etapa a 20-a din Liga 1, având 39 de puncte, cu unul mai mult faţă de Dinamo şi Botoşani, echipele care completează podiumul. Giuleştenii au un avans de 11 puncte faţă de FCSB, care se clasează pe locul nouă.

9:55
Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol”
9:45
Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna
9:11
Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4
9:10
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită
8:51
Își va menține McLaren atuurile în 2026?
8:48
Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place”
