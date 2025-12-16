Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: "Nicio emoţie" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid. Patronul campioanei a descris partida cu marea rivală ca fiind una “vitală” pentru echipa sa.

Gigi Becali vrea cele trei puncte în duelul care se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida din etapa a 21-a din Liga 1 este ultima pe care cele două echipe o vor disputa în acest an.

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înainte de FCSB – Rapid

După victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0, Gigi Becali a vorbit despre derby-ul cu Rapid. Patronul campioanei a declarat că meciul este unul extrem de important pentru FCSB, iar în cazul unei victorii, campioana nu va mai avea emoţii privind calificarea în play-off.

“Meciul cu Rapid nu e important, e vital. Dacă batem Rapidul, nu mai există nicio emoție de play-off”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, înainte de FCSB – Rapid.

FCSB are un moral bun înaintea meciului cu Rapid, campioana fiind neînvinsă în Liga 1 de şapte etape. De cealaltă parte, Rapid a câştigat un singur meci din ultimele cinci disputate, în toate competiţiile.