Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna - Antena Sport

Daniel Popa (30 de ani) e gata să revină în fotbalul românesc. Fostul atacant de la FCSB şi Dinamo a rămas liber de contract în urmă cu trei luni, atunci când s-a despărţit de turcii de la Genclerbirligi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Popa e foarte aproape de o revenire la Chindia Târgovişte. Atacantul poate semna cu formaţia de pe locul şapte din Liga a 2-a.

Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc

Conform db-sport.ro, Daniel Popa e dorit de Florin Gardoş la Chindia Târgovişte. Fostul fundaş e noul director sportiv al clubului din Dâmboviţa.

Daniel Popa a fost prezent la ultimul meci disputat de Chindia Târgovişte. Atacantul a privit din tribune victoria dâmboviţenilor cu CS Dinamo, scor 2-0, din etapa a 17-a din Liga a 2-a. De asemenea, Popa s-a antrenat în ultimele săptămâni sub comanda lui Ilie Poenaru.

Chindia Târgovişte a încheiat anul pe locul şapte în Liga a 2-a, după victoria cu CS Dinamo. Dâmboviţenii au 30 de puncte, fiind la două puncte distanţă de ultimul loc de play-off, ocupat de CSM Reşiţa.