Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna - Antena Sport

Daniel Popa (30 de ani) e gata să revină în fotbalul românesc. Fostul atacant de la FCSB şi Dinamo a rămas liber de contract în urmă cu trei luni, atunci când s-a despărţit de turcii de la Genclerbirligi.
Daniel Popa e foarte aproape de o revenire la Chindia Târgovişte. Atacantul poate semna cu formaţia de pe locul şapte din Liga a 2-a.
Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc
Conform db-sport.ro, Daniel Popa e dorit de Florin Gardoş la Chindia Târgovişte. Fostul fundaş e noul director sportiv al clubului din Dâmboviţa.
Daniel Popa a fost prezent la ultimul meci disputat de Chindia Târgovişte. Atacantul a privit din tribune victoria dâmboviţenilor cu CS Dinamo, scor 2-0, din etapa a 17-a din Liga a 2-a. De asemenea, Popa s-a antrenat în ultimele săptămâni sub comanda lui Ilie Poenaru.
Chindia Târgovişte a încheiat anul pe locul şapte în Liga a 2-a, după victoria cu CS Dinamo. Dâmboviţenii au 30 de puncte, fiind la două puncte distanţă de ultimul loc de play-off, ocupat de CSM Reşiţa.
Daniel Popa a mai evoluat la Chindia Târgovişte între 2014 şi 2016 şi între 2020 şi 2022. Atacantul a bifat 132 de meciuri pentru formaţia din Dâmboviţa, reuşind să marcheze 40 de goluri.
Daniel Popa a evoluat la Dinamo în două perioade, iulie 2016 – iulie 2017, şi decembrie 2017 – septembrie 2020, marcând 17 goluri în cele 104 meciuri disputate pentru “câini”.
La FCSB, Daniel Popa a ajuns în vara lui 2024, atunci când Gigi Becali plătea 300.000 de euro pentru a-l transfera de la U Cluj. Atacantul s-a despărţit de campioană după doar o jumătate de sezon, el marcând două goluri în cele 30 de meciuri jucate pentru roş-albaştri.
