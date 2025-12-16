Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: "Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi" - Antena Sport

Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a avut un discurs dur la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul partidei pierdute cu Oţelul, scor 0-2, în ultima etapă de Liga 1.
Preşedintele giuleştenilor a transmis că Rapid este “vânată”, ţinând cont că este singura echipă din Liga 1 care nu a primit niciun penalty în acest sezon. Angelescu a subliniat că Radu Petrescu a arbitrat în defavoarea echipei de sub Grant, de fiecare dată.
De asemenea, Victor Angelescu a declarat că partida cu Oţelul era una extrem de importantă pentru Rapid, ţinând cont de ambiţiile giuleştenilor din acest sezon. Oficialul clubului de sub Grant a transmis că duelul cu gălăţenii din Giuleşti era chiar mai important decât derby-ul cu FCSB de runda viitoare.
“Suntem vânați, noi și când avem penalty-uri clare, nu se dă nimic. Nouă nu ne va da niciodată nimic Radu Petrescu. Am avut trei faze în care se poate da penalty și nu poate să zică nimeni nimic. Nu mai zic că acestea poate nici nu sunt la fel de clare ca cele șase, șapte din startul sezonului.
Nu ai cum să crezi că nu poți da penalty la niciunul. Iar la Gojkovic cum să nu dai fault, când are piciorul cum îl are? E de cartonaș portocaliu. Cum să nu vezi cum intră așa, este incredibil.
Sunt foarte supărat pe cum am jucat, sunt cel mai supărat față de orice până acum. Căutăm răspunsuri, dar da, sunt foarte supărat. Noi vrem titlul, cupa, iar acum era momentul să arătăm că e o echipă capabilă să facă asta, să câștige când trebuie.
Pentru mine acest meci era mai important ca derby-ul, acolo știm că vom fi motivați și noi și ei, va fi care pe care. Dar cu Oțelul era un meci important, cu o victorie eram 100% pe primul loc la final de an. Conta mental, să arăți că atunci când trebuie, vii și câștigi meciul.
Dar ne-a deschis acest meci ochii, am văzut lucruri, oricum doream să mai facem transferuri. Mă îngrijorează cum am arătat la ultimul meci, repriza a doua de la Botoșani, dar sunt convins că jucătorii vor dori să arate altfel, la astfel de meciuri noi știm ce înseamnă pentru noi”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
Derby-ul dintre FCSB şi Rapid se va disputa duminică, de la ora 20:30. Giuleştenii sunt pe primul loc înaintea ultimei runde din 2025, având 11 puncte avans faţă de campioană.
