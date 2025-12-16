Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: "Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi" - Antena Sport

Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a avut un discurs dur la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul partidei pierdute cu Oţelul, scor 0-2, în ultima etapă de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele giuleştenilor a transmis că Rapid este “vânată”, ţinând cont că este singura echipă din Liga 1 care nu a primit niciun penalty în acest sezon. Angelescu a subliniat că Radu Petrescu a arbitrat în defavoarea echipei de sub Grant, de fiecare dată.

Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB

De asemenea, Victor Angelescu a declarat că partida cu Oţelul era una extrem de importantă pentru Rapid, ţinând cont de ambiţiile giuleştenilor din acest sezon. Oficialul clubului de sub Grant a transmis că duelul cu gălăţenii din Giuleşti era chiar mai important decât derby-ul cu FCSB de runda viitoare.

“Suntem vânați, noi și când avem penalty-uri clare, nu se dă nimic. Nouă nu ne va da niciodată nimic Radu Petrescu. Am avut trei faze în care se poate da penalty și nu poate să zică nimeni nimic. Nu mai zic că acestea poate nici nu sunt la fel de clare ca cele șase, șapte din startul sezonului.

Nu ai cum să crezi că nu poți da penalty la niciunul. Iar la Gojkovic cum să nu dai fault, când are piciorul cum îl are? E de cartonaș portocaliu. Cum să nu vezi cum intră așa, este incredibil.