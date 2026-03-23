Stjepan Tomas nu este îngrijorat, după debutul cu eșec pe banca Oțelului: „Avem o echipă bună"

Daniel Işvanca Publicat: 23 martie 2026, 23:21

La debutul lui Stjepan Tomas pe banca tehnică, Oțelul Galați a suferit un eșec pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în meciul care a închis etapa a doua de play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatul este unul care păstrează formația gălățeană aproape de zona riscantă din clasament, diferența fiind de cinci puncte față de locul de baraj.

Stjepan Tomas nu este îngrijorat, după eșecul de la Slobozia

Oțelul Galați a suferit un eșec la debutul lui Stjepan Tomas pe banca tehnică, însă rezultatul nu îl îngrijorează pe noul tehnician al gălățenilor, care a fost încântat de jocul echipei sale din prima repriză.

Noul antrenor a dezvăluit că va profita din plin de pauza internațională pentru a pune la punct mai multe aspecte de ordin tactic și crede că rezultatele nu vor întârzia să apară.

„Sunt mulțumit de prima repriză, trebuia să marcăm încă un gol. În a doua repriză nu am fost foarte mulțumit, Slobozia a fost mult mai agresivă. Au câștigat dueluri, a fost important că au câștigat mai multe dueluri și trebuie să ne revenim. Trebuie să luăm partea bună, adică jocul din prima parte.

Reclamă
Reclamă

Sunt aici de o singură săptămână și am nevoie de timp ca să schimb ceva. Vine pauza competițională și avem timp. Trebuie să fim mult mai încrezători în fața porții. 

Nu sunt speriat, pentru că avem o echipă bună, dar trebuie să schimbăm ceva. Cred că o să fie OK totul. Am urmărit echipa și știu că avem calitate. Când te lupți cu echipe care se bat la retrogradare e foarte complicat. 

Au fost niște oameni care m-au convins și am vrut să am această experiență în România unde este un campionat bun. E important pentru mine să am o experiență într-un campionat ca acesta”, a declarat Stjepan Tomas.

"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Observator
Care ar putea fi prețul carburanților după ce statul a decis să intervină
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
0:01 24 mart.

“Te dărâmă” Decizia luată de Claudiu Niculescu după victoria uriaşă a echipei sale cu Oţelul!
23:47

“Nu e atât de gravă accidentarea” Primele reacţii după anunţul “bombă”, că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia!
23:33

Sorana Cîrstea s-a ales cu o mică avere după parcursul de la WTA Miami. Ce bani a încasat pentru prezența în optimi
23:31

PSG, controversă uriașă înaintea dublei cu Liverpool din UCL. Anunțul oficial
22:57

Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”
22:55

Sorana Cîrstea, eliminată în optimile WTA Miami! Românca, învinsă în 3 seturi de Coco Gauff
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 3 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 4 Ce pregătește Ferrari! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei 5 Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? “Mandatul meu e pe masa acționarilor!” 6 „La bine și la greu” Surpriză mare în cantonamentul naționalei: cine a venit la Mogoșoaia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav