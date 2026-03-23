Stjepan Tomas nu este îngrijorat, după debutul cu eșec pe banca Oțelului: „Avem o echipă bună”

La debutul lui Stjepan Tomas pe banca tehnică, Oțelul Galați a suferit un eșec pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în meciul care a închis etapa a doua de play-out.
Rezultatul este unul care păstrează formația gălățeană aproape de zona riscantă din clasament, diferența fiind de cinci puncte față de locul de baraj.
Stjepan Tomas nu este îngrijorat, după eșecul de la Slobozia
Oțelul Galați a suferit un eșec la debutul lui Stjepan Tomas pe banca tehnică, însă rezultatul nu îl îngrijorează pe noul tehnician al gălățenilor, care a fost încântat de jocul echipei sale din prima repriză.
Noul antrenor a dezvăluit că va profita din plin de pauza internațională pentru a pune la punct mai multe aspecte de ordin tactic și crede că rezultatele nu vor întârzia să apară.
„Sunt mulțumit de prima repriză, trebuia să marcăm încă un gol. În a doua repriză nu am fost foarte mulțumit, Slobozia a fost mult mai agresivă. Au câștigat dueluri, a fost important că au câștigat mai multe dueluri și trebuie să ne revenim. Trebuie să luăm partea bună, adică jocul din prima parte.
Sunt aici de o singură săptămână și am nevoie de timp ca să schimb ceva. Vine pauza competițională și avem timp. Trebuie să fim mult mai încrezători în fața porții.
Nu sunt speriat, pentru că avem o echipă bună, dar trebuie să schimbăm ceva. Cred că o să fie OK totul. Am urmărit echipa și știu că avem calitate. Când te lupți cu echipe care se bat la retrogradare e foarte complicat.
Au fost niște oameni care m-au convins și am vrut să am această experiență în România unde este un campionat bun. E important pentru mine să am o experiență într-un campionat ca acesta”, a declarat Stjepan Tomas.
