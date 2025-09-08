Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti

Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti

Publicat: 8 septembrie 2025, 12:08

Comentarii
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Profimedia

Rapid riscă să fie depunctată şi să primească chiar şi interdicţie la transferuri din cauza unei sume infime, neplătite. Giuleştenii încă nu şi-au încheiat procesul cu fostul jucător Ionuţ Stancu, care în prezent este secundul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid trebuie să-i plătească lui Ionuţ Stancu suma de 110.000 de euro, după decizia definitivă luată de TAS. Fostul jucător a evoluat la formaţia giuleşteană în perioada 2004-2011, iar procesul a fost deschis un an mai târziu.

Suma infimă pentru care Rapid riscă depunctarea şi interdicţia la transferuri

Conform digisport.ro, Rapid s-a conformat deciziei luate de TAS, însă i-a achitat lui Ionuţ Stancu suma de 107.000 de euro. Fostul jucător mai cere încă 2000 de euro din partea clubului giuleştean, iar întregul proces va ajunge pe masa Comisiei de Recurs din cadrul FRF joi, pe 11 septembrie.

Rapid a primit deja o amendă, pe 7 august, din partea Comisiei de Recurs, din cauza întârzierii plăţii către Ionuţ Stancu. Giuleştenii au riscat, în acest proces, depunctarea şi primirea unei interdicţii la transferuri, prin prisma faptului că şi-au achitat târziu datoria către fostul jucător.

Povestea dosarului care poate “umbrit” startul de sezon al Rapidului

Rapid este implicată într-un proces care datează încă din anul 2012 din cauza unor datorii neachitate către un fost fotbalist al giuleștenilor, Ionuț Stancu, jucător care a evoluat pentru alb-vișinii între 2004 și 2011. Fostul sportiv a cerut imediat după declararea falimentului clubului, mai exact în 2012, restanțe în valoare de 65.079 de euro, plus 755 de euro dobândă.

Reclamă
Reclamă

La suma respectivă se adaugă 5% pe an de la data de 31 decembrie 2011, astfel că suma a ajuns în prezent la aproximativ 110.000 de euro. Cazul celor două tabere implicate a ajuns inclusiv pe masa celor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-au dat câștig de cauză fostului jucător al Rapidului pe data de 12 mai 2025 prin decizie definitivă.

Sportivul și avocatul său au mers ulterior la Comisia de Discplină a FRF pentru a cere măsuri împotriva clubului, astfel încât banii să ajungă în cele din urmă în contul fostului jucător. CD a respins pe 18 iunie cererea, însă Comisia de Recurs a bătut în cuie decizia TAS pe 7 august.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Observator
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
11:57
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025
11:23
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă
10:59
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
10:27
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis”
10:10
Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: “Asta trebuie să facă”
10:04
“Nu e la capacitate maximă”. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 5 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 6 Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”