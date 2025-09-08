Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti - Antena Sport

Rapid riscă să fie depunctată şi să primească chiar şi interdicţie la transferuri din cauza unei sume infime, neplătite. Giuleştenii încă nu şi-au încheiat procesul cu fostul jucător Ionuţ Stancu, care în prezent este secundul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova.
Rapid trebuie să-i plătească lui Ionuţ Stancu suma de 110.000 de euro, după decizia definitivă luată de TAS. Fostul jucător a evoluat la formaţia giuleşteană în perioada 2004-2011, iar procesul a fost deschis un an mai târziu.
Suma infimă pentru care Rapid riscă depunctarea şi interdicţia la transferuri
Conform digisport.ro, Rapid s-a conformat deciziei luate de TAS, însă i-a achitat lui Ionuţ Stancu suma de 107.000 de euro. Fostul jucător mai cere încă 2000 de euro din partea clubului giuleştean, iar întregul proces va ajunge pe masa Comisiei de Recurs din cadrul FRF joi, pe 11 septembrie.
Rapid a primit deja o amendă, pe 7 august, din partea Comisiei de Recurs, din cauza întârzierii plăţii către Ionuţ Stancu. Giuleştenii au riscat, în acest proces, depunctarea şi primirea unei interdicţii la transferuri, prin prisma faptului că şi-au achitat târziu datoria către fostul jucător.
Povestea dosarului care poate “umbrit” startul de sezon al Rapidului
Rapid este implicată într-un proces care datează încă din anul 2012 din cauza unor datorii neachitate către un fost fotbalist al giuleștenilor, Ionuț Stancu, jucător care a evoluat pentru alb-vișinii între 2004 și 2011. Fostul sportiv a cerut imediat după declararea falimentului clubului, mai exact în 2012, restanțe în valoare de 65.079 de euro, plus 755 de euro dobândă.
La suma respectivă se adaugă 5% pe an de la data de 31 decembrie 2011, astfel că suma a ajuns în prezent la aproximativ 110.000 de euro. Cazul celor două tabere implicate a ajuns inclusiv pe masa celor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-au dat câștig de cauză fostului jucător al Rapidului pe data de 12 mai 2025 prin decizie definitivă.
Sportivul și avocatul său au mers ulterior la Comisia de Discplină a FRF pentru a cere măsuri împotriva clubului, astfel încât banii să ajungă în cele din urmă în contul fostului jucător. CD a respins pe 18 iunie cererea, însă Comisia de Recurs a bătut în cuie decizia TAS pe 7 august.
